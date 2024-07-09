Это не совпадение: военный обозреватель объяснил, почему удар по Охматдету –сигнал НАТО

Утром 8 июля Россия совершила очередной террористический удар, направив ракеты на детскую больницу в Киеве. На Западе такой циничный обстрел объяснили тем, что Владимир Путин передает "привет" саммиту НАТО, который 9 июля начался в Вашингтоне.

Кремль пытается продемонстрировать необратимость того, что делает. Такое мнение 24 Каналу высказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что это подтверждает поведение России на поле боя и на дипломатическом уровне.

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О чем свидетельствует обстрел России

Не стоит забывать, что 8 июля под атакой россиян был не только Киев, а еще ряд городов Украины. В каждом из них есть жертвы. Ранее подобные обстрелы уже происходили, более того – без всякой связи с созывом саммита НАТО.

Они являются частью российской стратегии запугивания, нанесения вреда, создания невыносимых условий для людей. Но массированный удар по Киеву произошел после достаточно долгого перерыва, просто среди белого дня еще и накануне саммита. Поэтому трудно говорить, что между этими событиями нет связи.

Я не думаю, что это было случайное совпадение. Это был месседж для тех, кто соберется, чтобы помогать Украине. Напоминание, что россияне не изменили своих подходов и готовы идти на еще более страшные шаги,

– подчеркнул Давид Шарп.

Однако умышленный удар по больнице может иметь для оккупантов обратный эффект. Кроме еще большего гнева украинцев, он приведет к еще худшему очернению имиджа России и росту поддержки Украины. Даже от тех стран, где до сих пор этого не было.