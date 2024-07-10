Я счастлив, что мы опоздали с началом очень сложной операции, – анестезиолог из "Охматдета"

Российские войска ударили по "Охматдету" утром 8 июля. Впрочем, истории того трагического дня продолжают появляться до сих пор.

В частности, удалось предотвратить еще большие жертвы благодаря тому, что врачи просто опоздали с началом сложной операции. Об этом в эфире телемарафона заявил заведующий отделением интенсивной терапии НДСБ "Охматдет" Андрей Высоцкий.

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Какие подробности рассказал анестезиолог из "Охматдета"

Высоцкий рассказал, что после удара по "Охматдету" было чрезвычайно важным поддерживать наличие кислорода, ведь ребенок под наркозом не в состоянии самостоятельно дышать и за него эту функцию выполняют аппараты, поэтому после удара врачам пришлось самостоятельно поддерживать дыхание детей.

Врач рассказал, что в момент удара он работал за компьютером и сидел спиной к окну, поэтому он был единственным человеком в отделении, который получил минимальные ранения.

Как случайность спасла жизнь

Это, пожалуй, единственный день, когда я счастлив с того, что мы планировали взять одну сложную операцию из реанимации и мы опоздали ее взять, то есть мы не начали ее. Это была бы совсем другая история,

– рассказал анестезиолог.

Он добавил, что нейрохирурги также не работали, а на момент удара по детской больнице в основном блоке их было привлечено 8, только 6 работало.

К слову, представитель КГВА Михаил Шаманов сообщил, что в детских больницах города находятся 6 детей из больницы "Охматдет", которые пострадали из-за атаки России. Всего на стационарном лечении в других медицинских учреждениях Киева и области находятся 100 пациентов детской больницы.