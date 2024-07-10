Зокрема, вдалося запобігти ще більшим жертвам завдяки тому, що лікарі просто запізнилися з початком складної операції. Про це в етері телемарафону заявив завідувач відділення інтенсивної терапії НДСЛ "Охматдит" Андрій Висоцький.

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Які подробиці розповів анестезіолог з "Охматдиту"

Висоцький розповів, що після удару по "Охматдиту" було надзвичайно важливим підтримувати наявність кисню, адже дитина під наркозом не в змозі самостійно дихати і за неї цю функцію виконують апарати, тому після удару лікарям довелося самостійно підтримувати дихання дітей.

Лікар розповів, що в момент удару він працював за комп'ютером і сидів спиною до вікна, тому він був єдиною людиною у відділені, яка зазнала мінімальних поранень.

Як випадковість врятувала життя

Це, мабуть, єдиний день, коли я щасливий з того, що ми планували взяти одну складну операцію з реанімації і ми запізнилися її взяти, тобто ми не розпочали її. Це була б зовсім інша історія,

– розповів анестезіолог.

Він додав, що нейрохірурги також не працювали, а на момент удару по дитячій лікарні в основному блоці їх було залучено 8, лише 6 працювало.

До слова, речник КМВА Михайло Шаманов повідомив, що в дитячих лікарнях міста перебувають 6 дітей з лікарні "Охматдит", які постраждали через атаку Росії. Загалом на стаціонарному лікуванні в інших медичних закладах Києва та області перебувають 100 пацієнтів дитячої лікарні.