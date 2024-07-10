Обстрел "Охматдета": Голубченко рассказал, как делал операцию 5-месячному малышу во время атаки

Россияне 8 июля обстреляли ракетами детский медицинский центр "Охматдет" в Киеве, в результате чего были погибшие и раненые. Во время этой атаки в медицинском учреждении работали врачи и проводили операции детям.

Среди этих врачей был и хирург Олег Голубченко. Он запомнился украинцам тем, что в окровавленной белоснежной форме помогал разбирать завалы "Охматдета".

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Как Голубченко делал операцию малышу во время атаки "Охматдета"

Врач рассказал, что когда произошел взрыв, то он уже находился на полу. В то же время анестезиолог, который также был в операционной, лежал в другом углу помещения.

Другой хирург тоже лежал, медсестры. Очень большое кровотечение из лица шло, я окликнул, говорю: "Есть кто-то живой, все хорошо, куда попало?",

– вспомнил Голубченко.

Далее, по словам хирурга, анестезиолог поднялся, и сказал, что аппарат не работает, и надо делать искусственное дыхание пятимесячному ребенку.

"У нас нашелся мешок Амбу (ручной аппарат для искусственной вентиляции легких – 24 Кагал), он (анестезиолог – 24 Канал) вручную его подсоединил и проверил все параметры", – отметил Голубченко.

Таким образом врачам удалось спасти ребенка, которому до этого делали операцию.

К слову, 9 июля аварийно-спасательные работы на территории "Охматдета" в Киеве завершили. Вблизи детской больницы 2 человека погибли, а 32 – получили травмы. Всего было госпитализировано с травмами 8 детей.