Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Уничтожение техники и пехоты оккупантов

Бойцы пограничного подразделения "Феникс" нанесли серию мощных ударов по позициям оккупантов на Гуляйпольском направлении.

Асы-пограничники выследили и успешно уничтожили ряд бронетехники и транспортных средств противника. Военнослужащие также обнародовали яркие кадры поражения вражеских целей.

В ходе успешных боевых вылетов украинские защитники превратили в пепел реактивную систему залпового огня "Град" и гусеничный бронетранспортер МТ-ЛБ.

Помимо тяжелой бронетехники, подразделение уничтожало грузовики, мотоциклы и квадроциклы, на которых россияне пытались передвигаться и маневрировать.

Пограничники нанесли удары по вражеским целям: смотрите видео ГПСУ

Особое внимание аэроразведчики уделили пехоте противника, которая пыталась скрываться в укрытиях или перемещаться между позициями. Благодаря ювелирной точности сбросов большинство обнаруженных сил противника было нейтрализовано.

Напомним, ранее мы писали о том, как пограничники подразделения "Феникс" уничтожали НРК и пехоту оккупантов на Торецком направлении.

К слову, по информации Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабной войны по состоянию на 27 августа 2026 года общие потери российской армии в личном составе составляют 1 482 150 военнослужащих. За прошедшие сутки число оккупантов сократилось еще на 1 400 человек.