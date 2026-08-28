Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Нищення техніки та піхоти окупантів

Бійці прикордонного підрозділу "Фенікс" завдали серії потужних ударів по позиціях окупантів на Гуляйпільському напрямку.

Аси-прикордонники вистежили й успішно утилізували низку бронетехніки й транспортних засобів противника. Військовослужбовці також оприлюднили яскраві кадри ураження ворожих цілей.

Під час успішних бойових вильотів українські захисники перетворили на згарище реактивну систему залпового вогню "Град" та гусеничний бронетранспортер МТ-ЛБ.

Окрім важкої бронетехніки, підрозділ нищив вантажівки, мотоцикли та квадроцикли, якими росіяни намагалися пересуватися й маневрувати.

Прикордонники відпрацювали по ворожих цілях: дивіться відео ДПСУ

Окрему увагу аеророзвідники приділили піхоті противника, яка намагалася ховатися у покриттях чи пересуватися між позиціями. Завдяки ювелірній точності скидів більшість виявлених сил противника було нейтралізовано.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як прикордонники підрозділу "Фенікс" знищували НРК та піхоту окупантів на Торецькому напрямку.

До слова, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни станом на 27 серпня 2026 року загальні втрати російської армії в особовому складі становлять 1 482 150 військових. За минулу добу окупантів поменшало ще на 1 400 осіб.