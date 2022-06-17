"Охота на оккупантов продолжается": украинские воины ударили по российским "Ураганам"

Украинские артиллеристы Десантно-штурмовых войск мастерски уничтожили две боевые машины РСЗО БМ-27 "Ураган" российских оккупантов. Спецоперацию удалось реализовать благодаря артиллерии Сухопутных войск.

На странице Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ обнародовали фантастическое фото, на котором видно, как взрывается вражеская техника.

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На фото зафиксировано, как артиллеристы Десантно-штурмовых войск во взаимодействии с артиллерией Сухопутные войска ВС Украины уничтожили 2 вражеских реактивных системы залпового огня БМ-27 "Ураган".

Охота на российских кафиров продолжается! Смерть русским оккупантам! ДШВ – Всегда первые,

– говорится в сообщении.



Украинские артиллеристы поразили вражескую технику / Фото из фейсбука Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ



Последствия работы ВСУ / Фото из фейсбука Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", украинские военные приготовили по враждебному скоплению на Юге. Они нанесли ракетный удар возле Новой Каховки. За сутки 16 июня украинская авиация трижды ударила вертолетами и самолетами по скоплению врага в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонской области.

За сутки 16 июня украинские военные уничтожили:

72 российских кафиров;

1 самоходную гаубицу "Мста-С" и 2 гаубицы "Мста-Б";

1 минометный комплекс "Сани";

5 единиц бронированной техники;

2 склада с боеприпасами и 1 склад с запасами горючего.

А утром 17 июня россияне из "Урагана" обстреляли пригород Николаева. Разрушений и утрат среди местного населения нет. Также враг применял РСЗО БМ-21 "Град". Оккупанты били по населенным пунктам:

Железнодорожное,

Ромны.

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Как сообщают в Институте по изучению войны, российские кафиры стреляют из артиллерии на запад и северо-запад от Изюма. А это может означать, что украинские войска ведут контрнаступление в этом направлении. Если контрнаступление к северу от Изюма подтвердится, то это означает, что украинские военные хотят "разорвать российские линии коммуникации в районе Изюма и Лимана". То есть, вернуть населенные пункты под контроль.

В то же время россияне продолжают штурмовать Северодонецк. Они пробуют установить контроль над городом. Заместитель начальника Главного оперативного штаба Алексей Громов сообщил, что украинские войска продолжают сопротивляться. Они останавливают русских оккупантов возле Метелкино и Сиротино, юго-восточнее Северодонецка.

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