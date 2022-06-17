На сторінці Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ оприлюднили фантастичне фото, на якому видно як вибухає ворожа техніка.

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На фото зафіксовано, як артилеристи Десантно-штурмових військ у взаємодії з артилерією Сухопутні війська ЗС України знищили 2 ворожі реактивні системи залпового вогню БМ-27 "Ураган".

Полювання на російських окупантів продовжується! Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди перші,

– мовиться у повідомленні.



Українські артилеристи вразили ворожу техніку / Фото з фейсбуку Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ



Наслідки роботи ЗСУ / Фото з фейсбуку Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", українські військові вгатили по ворожому скупченню на Півдні. Вони завдали ракетного удару біля Нової Каховки. Загалом за добу 16 червня українська авіація тричі вдарила гелікоптерами й літаками по скупченню ворога в Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонської області.

За добу 16 червня українські військові знищили:

72 російських окупантів;

1 самохідну гаубицю "Мста-С" і 2 гаубиці "Мста-Б";

1 мінометний комплекс "Сані";

5 одиниць броньованої техніки;

2 склади з боєприпасами та 1 склад із запасами пального.

А зранку 17 червня росіяни з "Урагану" обстріляли передмістя Миколаєва. Руйнувань та втрат серед місцевого населення немає. Також ворог застосовував РСЗВ БМ-21 "Град". Окупанти гатили по населених пунктах:

Залізничне,

Темерівка.

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Як повідомляють в Інституті з вивчення війни, російські окупанти стріляють з артилерії на захід і північний захід від Ізюма. А це може означати, що українські війська ведуть контрнаступ у цьому напрямку. Якщо ж контрнаступ на північ від Ізюма підтвердиться, то це означає, що українські військові хочуть "розірвати російські лінії комунікації в районі Ізюма та Лимана". Тобто повернути населені пункти під контроль.

Водночас росіяни продовжують штурмувати Сєвєродонецьк. Вони намагаються встановити контроль над містом. Заступник начальника Головного оперативного штабу Олексій Громов повідомив, що українські війська продовжують чинити опір. Вони зупиняють російських окупантів біля Метьолкіного та Сиротиного, що на південний схід від Сєвєродонецька.

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