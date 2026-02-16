Ермак якобы пользуется госохраной: в УГО прокомментировали информацию

Нардеп франции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что после увольнения Андрея Ермака с должности руководителя ОП его и в дальнейшем якобы охраняют сотрудники Управления государственной охраны. В то же время в самом ведомстве эту информацию опровергли, отметив, что она не соответствует действительности.

Об этом в УГО заявили в комментарии "Радио Свобода".

Действительно ли Ермака охраняют сотрудники УГО?

После обнародования расследования журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача под названием "Крестный отец на "удаленке"" стало известно о жизни Андрея Ермака после увольнения с должности главы Офиса президента.

Ткач сообщил, что сейчас Ермак ведет непубличный образ жизни, продолжает поддерживать контакты с отдельными высокопоставленными чиновниками и пользуется охраной.

Данный материал прокомментировал и нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк". Он заявил, что якобы установил личности людей, которые сопровождали Ермака на видео с расследования. По его словам, это могут быть сотрудники Управления государственной охраны.

В ответ на запрос издания "Радио Свобода" в УГО прокомментировали озвученные предположения.

Государственная охрана в отношении Ермака Управлением государственной охраны Украины не осуществляется,

– сообщили в ведомстве.

Нардеп Железняк также обращался за комментарием в Управление государственной охраны. В своем запросе он уточнял конкретные детали, в частности фамилии лиц, которые могли осуществлять охрану, возможный их перевод в другие структуры и основания для таких решений. Но на этот запрос УГО ответа не предоставило.

По его словам, в комментарии журналистам и "Центру противодействия коррупции" УГО отмечает – Ермака не охраняют "сейчас". По мнению депутата, эта формулировка является показательной.

Железняк предположил, что отказ может свидетельствовать о том, что его версия вполне реальна.

Имеет ли право Ермак на госохрану?