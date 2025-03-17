Круглосуточная охрана и боевая подготовка: кто стоит за безопасностью Путина

Охрана президента России Владимира Путина не ограничивается только обеспечением безопасности. Среди охранников есть люди, которые проходят боевую подготовку и тактические тренировки, а также повара, готовые к проверкам и специфическим требованиям.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Meduza. Охрана Путина – это не только вопрос безопасности, но и особый режим, включающий боевую подготовку, тактические тренировки и даже обслуживание президента на личном уровне.

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Боевая подготовка и секреты президентской кухни диктатора

Охранники президента России выполняют не только функции традиционной охраны, но и занимаются подготовкой поездок Путина, а также организуют его бытовые условия, включая приготовление пищи и уход за его жильем.

Охранники Путина относятся к Федеральной службе охраны, которая фактически является самостоятельным подразделением, охраняющим не только президента, но и других высокопоставленных чиновников России.

Как отмечают журналисты, эти сотрудники всегда присутствуют на поездках Путина, сопровождая его во время официальных визитов как в пределах страны, так и за ее пределами. Они осуществляют охрану президента даже во время поездок в менее безопасные регионы, где приходится полагаться на наличие не только физической охраны, но и поддержки боевых навыков.

Средний возраст охранников Путина – около 36 лет. Большинство из них родом из маленьких городков и поселков Подмосковья, однако все они должны соответствовать высоким стандартам – в частности, обязательное требование к росту.

Процесс отбора сотрудников службы охраны Путина включает строгие процедуры: собеседование, проверку на полиграфе и даже психологические тестирования. В фильме "Наша служба", снятого к 30-летию ФСО, один из офицеров описал этих людей как убежденных патриотов, готовых защищать государство и лично президента.

Охранники сопровождают Путина не только на борту президентских самолетов или поездов, но и во время путешествий коммерческими рейсами или даже поездками на скоростном поезде "Сапсан".

Они часто посещают такие места, как Сочи, Симферополь и Валдай, где находится семья Путина. Согласно информации от бывшего офицера ФСО, численность группы сопровождения Путина во время заграничных поездок может составлять до 100 человек.

Безопасность на каждом шагу: посещение сербского храма и другие детали

Известно, что группа охраны обеспечивает безопасность Путина даже во время поездок за границу, в частности в Сербию, где визит в храм Святого Саввы в Белграде в январе 2019 года вызвал определенные трудности.

Поскольку принимающая сторона не смогла обеспечить надлежащий уровень безопасности, охранники Путина были вынуждены действовать с максимальным профессионализмом, взяв президента в плотное окружение, что даже включало отталкивание местного духовенства.

Еще одной интересной страницей в жизни охраны Путина являются его повара, которые также являются частью ФСО. По данным фильма "Наша служба", повара Путина - это не просто люди, готовящие еду. Они проходят боевую и тактическую подготовку, а также обучаются оказывать медицинскую помощь. Это позволяет им не только готовить блюда для президента, но и осуществлять определенную охранную функцию.

Повара должны придерживаться жестких стандартов: носить перчатки, часто менять форму и внимательно следить, чтобы на их руках не было порезов.

Каждое блюдо, которое готовят для президента, проходит проверку на наличие ядов или других вредных веществ. В случае, если Путин захочет приготовить собственноручно пойманную рыбу или дичь, на место вызывают специалистов, которые проверяют безопасность продуктов. Это включает экспресс-тесты, позволяющие определить уровень ртути и другие опасные составляющие.

Любимые блюда президента: что ест Путин?

Что касается предпочтений президента, то, по данным фильма, он не употребляет быстроприготовленные продукты и старается избегать мяса в конце дня. Среди его любимых блюд – закуска из баклажанов, салат оливье и печень диких животных. Все эти блюда готовятся по особым рецептам.

Путин также не пьет обычный чай – для него специально готовят напиток из шиповника и имбиря. Он практически не употребляет алкоголь, предпочитая здоровый образ жизни.

Карьерные перспективы для охранников Путина: от адъютантов до высоких должностей

Согласно данным журналистов, служба в президентской охране открывает для ее сотрудников широкий спектр карьерных возможностей. Одним из таких примеров является Алексей Дюмин, бывший охранник Путина, который после завершения службы стал губернатором Тульской области, а в 2024 году получил должность помощника президента России и секретаря Госсовета.

Это свидетельствует о высоком статусе людей, которые проходят службу в президентской охране, и показывает, как эта служба может стать трамплином для дальнейшей политической карьеры.