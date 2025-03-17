Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Meduza. Охорона Путіна – це не тільки питання безпеки, а й особливий режим, що включає бойову підготовку, тактичні тренування та навіть обслуговування президента на особистому рівні.

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Бойова підготовка та секрети президентської кухні диктатора

Охоронці президента Росії виконують не лише функції традиційної охорони, а й займаються підготовкою поїздок Путіна, а також організовують його побутові умови, включаючи приготування їжі та догляд за його житлом.

Охоронці Путіна належать до Федеральної служби охорони, яка фактично є самостійним підрозділом, що охороняє не тільки президента, а й інших високопосадовців Росії.

Як зазначають журналісти, ці співробітники завжди присутні на поїздках Путіна, супроводжуючи його під час офіційних візитів як в межах країни, так і за її межами. Вони здійснюють охорону президента навіть під час поїздок у менш безпечні регіони, де доводиться покладатися на наявність не тільки фізичної охорони, а й підтримки бойових навичок.

Середній вік охоронців Путіна – близько 36 років. Більшість з них родом з маленьких містечок і селищ Підмосков'я, однак усі вони повинні відповідати високим стандартам – зокрема, обов'язкова вимога до зросту.

Процес відбору співробітників служби охорони Путіна включає строгі процедури: співбесіду, перевірку на поліграфі та навіть психологічні тестування. У фільмі "Наша служба", знятого до 30-річчя ФСО, один з офіцерів описав цих людей як переконаних патріотів, готових захищати державу і особисто президента.

Охоронці супроводжують Путіна не тільки на борту президентських літаків або поїздів, але й під час подорожей комерційними рейсами або навіть поїздками на швидкісному потязі "Сапсан".

Вони часто відвідують такі місця, як Сочі, Сімферополь і Валдай, де знаходиться родина Путіна. Згідно з інформацією від колишнього офіцера ФСО, чисельність групи супроводу Путіна під час закордонних поїздок може складати до 100 осіб.

Безпека на кожному кроці: відвідини сербського храму та інші деталі

Відомо, що група охорони забезпечує безпеку Путіна навіть під час поїздок за кордон, зокрема в Сербію, де візит до храму Святого Сави у Белграді в січні 2019 року викликав певні труднощі.

Оскільки приймаюча сторона не змогла забезпечити належний рівень безпеки, охоронці Путіна були змушені діяти з максимальним професіоналізмом, взявши президента в щільне оточення, що навіть включало відштовхування місцевого духовенства.

Ще однією цікавою сторінкою в житті охорони Путіна є його кухарі, які також є частиною ФСО. За даними фільму "Наша служба", кухарі Путіна — це не просто люди, що готують їжу. Вони проходять бойову та тактичну підготовку, а також навчаються надавати медичну допомогу. Це дозволяє їм не тільки готувати страви для президента, а й здійснювати певну охоронну функцію.

Кухарі повинні дотримуватися жорстких стандартів: носити рукавички, часто змінювати форму та уважно стежити, щоб на їхніх руках не було порізів.

Кожна страва, яку готують для президента, проходить перевірку на наявність отрут чи інших шкідливих речовин. У разі, якщо Путін захоче приготувати власноруч спійману рибу чи дичину, на місце викликають спеціалістів, які перевіряють безпеку продуктів. Це включає експрес-тести, що дозволяють визначити рівень ртуті та інші небезпечні складові.

Улюблені страви президента: що їсть Путін?

Щодо уподобань президента, то, за даними фільму, він не вживає швидкоприготовлені продукти і намагається уникати м'яса в кінці дня. Серед його улюблених страв – закуска з баклажанів, салат олів'є та печінка диких тварин. Всі ці страви готуються за особливими рецептами.

Путін також не п’є звичайний чай – для нього спеціально готують напій з шипшини та імбиру. Він практично не вживає алкоголь, надаючи перевагу здоровому способу життя.

Кар'єрні перспективи для охоронців Путіна: від ад'ютантів до високих посад

Згідно з даними журналістів, служба в президентській охороні відкриває для її співробітників широкий спектр кар'єрних можливостей. Одним із таких прикладів є Олексій Дюмін, колишній охоронець Путіна, який після завершення служби став губернатором Тульської області, а в 2024 році отримав посаду помічника президента Росії та секретаря Держради.

Це свідчить про високий статус людей, які проходять службу в президентській охороні, і показує, як ця служба може стати трампліном для подальшої політичної кар'єри.