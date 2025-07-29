На параде в Москве охрана Путина ходила с FPV-перехватчиком: как защищали диктатора
- В Москве охранника Путина заметили с устройством, которое эксперты идентифицировали как FPV-перехватчик дронов.
- Российские медиа предположили, что видео снято после парада ко Дню победы 9 мая, а предмет – дрон "Елка".
Странное устройство заметили в руках одного из охранников Владимира Путина. Эксперты предположили, что это перехватчик дронов.
Соответствующее видео опубликовал украинский военный аналитик Сергей "Флеш" Бескрестнов в понедельник, 28 июля, передает 24 Канал. Вероятно, на кадрах – Москва после парада ко Дню победы 9 мая.
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Что известно о FPV-перехватчике?
Видео проанализировали оппозиционные СМИ. На заднем плане – российский диктатор, который жмет руки командирам парадных расчетов, а на переднем – человек в костюме с бейджем и сумкой, что частично прикрывает похожий на дрон предмет.
FPV-перехватчик у охраны Путина,
– прокомментировал "Флеш".
Охранник диктатора с перехватчиком: смотрите видео
Российские медиа классифицировали предмет как дрон-перехватчик "Елка" – кинетический беспилотник, который запускают из многоразовой катапульты для уничтожения дронов типа "Баба Яга", FPV-дронов, БпЛА-разведчиков, беспилотников самолетного типа и барражирующих боеприпасов.
Напомним, ради парада в Москве в очередной раз ограничивали работу мобильного интернета. Кроме того, над главной трибуной установили специальный козырек якобы для защиты от украинских дронов.