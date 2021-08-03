В охваченной огнем Греции зафиксировали температурный рекорд

К масштабным лесным пожарам в Греции присоединилась аномальная жара. В центральной части страны 3 августа синоптики зафиксировали выше +46 градусов.

Аномальная жара в Греции

Сеть станций Национальной обсерватории Афин зафиксировала экстремальную температуру в более чем +40 градусов на 143 станциях. В то же время +43 градуса были на 22 станциях.

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Температурные рекорды:

В городе Макракоми в центре страны зафиксировали +46,3 градуса.

В регионе Аттика на одной из метеостанций столбик термометра превышал +40 градусов.

В Афинах температура воздуха в полночь составляла +33 градуса.

2 августа некоторые археологические памятники по всей стране приостановили работу. Их закрыли, чтобы защитить персонал и посетителей от жары.

Главное о пожарах в стране

Огонь вспыхнул еще 31 июля вблизи города Патрас. Из-за сильного ветра пламя распространялось очень быстро.

Пожар тушили 290 спасателей, а также 8 самолетов и вертолетов.

В результате огненной стихии пострадали 16 человек. Их отвезли в больницы с проблемами дыхания.