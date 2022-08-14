Ликвидированные оккупанты, танк, БМП и самоходная установка, – ОК "Юг" об урожайной ночи

В ночь 14 августа наши защитники продолжали уничтожать врагов и их технику в южных областях. Кроме этого, там нанесли очередной удар по Антоновскому мосту под Херсоном.

Об этом рассказали в оперативной сводке командования "Юг". В нем говорится о ситуации на данном участке фронта на 13 часов этого дня. А подробнее о событиях на фронте можно узнать с карты боевых действий .

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Изменяется ли линия фронта на Юге

Чиновники отметили, что ситуация в их оперативной зоне продолжает быть напряженной. Однако пока враг там продолжает ведение боевых действий только по занимаемому рубежу обороны. Поэтому значимых конфигураций в полосы разграничения в его составе и положении не фиксируется.

Усилиями наших ракетно-артиллерийских подразделений за ночь казнены 9 раш**тов, танк Т-72, самоходная артустановка и боевая машина десанта,

– подытожили в командовании.

Что касается транспортной переправы, то ей придали новый статус. "Продолжая огневой контроль над транспортно-логистическими артериями оккупированных территорий, за Антоновским автомобильным мостом закреплен статус – непроездной", – акцентировали в ОК "Юг". Враг также продолжает ракетные и артиллерийские обстрелы. Потому всех украинцев призывают не игнорировать сигнал тревоги.

Детальнее о ситуации на этом направлении: смотрите видео

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