Россияне потеряли ударные дроны: защитники "Юга" подытожили сутки

В ОК "Юг" подытожили сутки 16 ноября. Украинские воины отработали 45 огневых задач по позициям врага.

В ОК "Юг" подчеркнули, что ситуация на южнобузском и таврическом направлении – достаточно напряженная, однако контролируемая. Враг ищет способы, чтобы хоть как-то наладить логистику на левом берегу Днепр так, чтобы обойти огневой контроль Сил обороны.

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Оккупанты существенно усилили воздушную разведку вдоль линии столкновения.

В то же время применяет и ударные дроны типа "Ланцет", "Zala". 2 именно таких уничтожили в Бериславском районе из стрелкового оружия. Ракетно-артиллерийские подразделения отработали 45 огневых задач,

– говорится в сообщении.

Известно о 5 "трехсотых" оккупантах. Кроме того, украинские герои уничтожили 3 единицы автобронетехники.

Общие потери врага

Украинцев предупреждают, что в Черном море есть подводный ракетоноситель с 4 "Калибрами". Людей призывали не игнорировать воздушные тревоги.

Генштаб ВСУ по состоянию на 16 ноября сообщил, что на концерт в Кобзон отправились 82 710 оккупантов. Кроме того, уничтожить удалось:

танков – 2871 (+10);

боевых бронированных машин – 5797 (+24);

артиллерийских систем – 1860 (+10);

РСЗО – 393;

средства ПВО – 209 (+1);

самолетов – 278;

вертолетов – 261;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1525 (+14);

крылатых ракет – 474 (+75);

кораблей/катеров – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4360 (+9);

специальной техники – 160.

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