Готовы к 40 ракетам, – в ОК "Юг" предупредили о высокой угрозе волнообразной атаки

Россия усилила свою корабельную группировку в Черном море, в частности вывела на боевое дежурство 6 ракетных носителей. Поэтому существует высокая вероятность ракетных ударов по Украине.

Об этом в эфире национального телемарафона заявила руководитель объединенного координационного штаба сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Потому она призывает украинцев реагировать на все сигналы воздушных тревог.

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Какая ситуация в Черном море и какие атаки может осуществить враг

Наталья Гуменюк сообщила, что в Черном море враг сосредоточил корабельную группировку в размере 15 единиц. Из них 4 надводных носителя крылатых ракет и 2 носителя подводных. Суммарный залп носителей ракет может до 40 единиц.

Однако Гуменюк отметила, что не все носители крылатых ракет могут полностью снаряжены, поскольку Украина не наблюдала соответствующей активности. И все же угроза есть. Активность тактической авиации россиян может свидетельствовать о подготовке к ракетной атаке. Не исключено, что враг будет осуществлять волнообразную атаку – использовать различные типы ракет как воздушного, так и морского базирования.

Руководитель объединенного координационного штаба отметила, что у россиян осталось не так много ракет, поэтому они используют их более экономно. Не исключено, что для атаки они будут использовать иранские дроны-камикадзе, ведь погодные условия, к сожалению, позволяют применять их. Россияне, по словам Гуменюк, могут использовать группу "Шахидов" для отвлечения ПВО.

Во время боевой работы, во время воздушной тревоги нельзя извещать ни направления, куда следят те или иные баражирующие снаряды или ракеты, ни работу противовоздушной обороны по тем даже областным направлениям, где это происходит. Ждите официальной информации,

– подчеркнула Гуменюк.

Напомним Напомним, что ночью 4 апреля россияне атаковали южные регионы Украины с помощью иранских дронов-камикадзе. Для атаки враг использовал 17 беспилотников, 14 из которых уничтожили силы ПВО. 13 иранских дронов сбили над Одесщиной и еще 1 над Николаевщиной. Россияне запускали беспилотники с восточного побережья Азовского моря. В результате зафиксировано попадание на Одесщине, после чего возник пожар. Пострадавших, к счастью, нет.