Оказались в ловушке и задохнулись: жуткие подробности гибели детей в Донецкой области

В Донецкой области 18 сентября двоих детей нашли мертвыми в сундуке. Они залезли туда, чтобы поиграть, но замок закрылся и они задохнулись. Где в это время были родители и почему не начали искать малышей, когда не смогли до них дозвониться – читайте дальше.

Жуткие подробности трагедии журналистам рассказал староста села Никольское Николай Кондращенко.

Важно На Донетчине исчезли 10-летняя девочка и 7-летний мальчик: их нашли мертвыми в старом сундуке

Родителей не было дома

Ранее в Донецкой областной прокуратуре подтвердили, что родители оставили 10-летнюю Аню и 7-летнего Мишу Пресновых одних дома. Взрослые еще на рассвете поехали в соседнее село за 30 километров собирать картофель на полях.

По словам родителей, в последний раз с детьми по телефону они разговаривали в 10:00 и все было нормально, но уже через час трубку никто из них не взял.

Бросить все и вернуться домой они, видимо, не могли. Село расположено в 30 км от нас, туда работников везут транспортом и вечером возвращают,

– пояснил Кондращенко.

Вернувшись домой вечером, женщина вместе с мужем приняли алкогольные напитки. После этого отец пошел спать, а мать начала самостоятельно искать детей. Однако, не найдя их, она решила сообщить об исчезновении работникам полиции.



Дети задохнулись в сундуке / Фото из соцсетей Светланы Пресновой

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К поиску детей привлекли правоохранителей и кинологов. Как рассказал местный житель Игорь, служебная собака все время возвращалась во двор, словно подсказывала, что дети где-то здесь. Впоследствии тела малышей нашли в старом сундуке.

Как рассказал их родственник, это старинный сундук, изготовленная где-то в 1700-х годах. Он передавался из поколения в поколение. Сделан добротно, так что воздух туда, пожалуй, практически не попадал. Когда дети туда залезли, то защелка для навесного замка закрылась, и они не смогли открыться,

– добавил Кондращенко.

Жили бедно, родители выпивали

По словам односельчан, эта семья переехала в Никольское 10 лет назад с Угледара, где остались бабушки и дедушки детей. Отец погибших детей раньше работал на шахте, а мама на комбинате. Но уволились и переехали жить в деревню. Подрабатывали там, где была возможность, а также имели слабость к алкоголю.



Родители тяжело переживают смерть детей / Фото из соцсетей Светланы Пресновой

Также известно, что они находились на учете в социальных службах. По словам старосты, дети говорили, что родители их не обижали и не били. Кондращенко предупреждал мать, что их могут лишить родительских прав, если они не прекратят пить.

Какое наказание светит родителям

Прокуратура уже начала уголовное производство по нескольким статьям:

115 об умышленном убийстве двух малолетних детей;

166 о злостном невыполнении родителями своих обязанностей.

Санкции статьи предусматривают:

от 10 до 15 лет лишения свободы;

или пожизненное лишение свободы.

20 сентября детей похоронили. Родители и родные тяжело переживают их гибель. Сейчас все они находятся в Угледаре.