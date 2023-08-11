ОККО и "Повернись живим" передали силам ТрО полную партию из 200 крупнокалиберных пулеметов

Сеть ОККО и Фонд "Повернись живим" передали подразделениям теробороны первую партию оружия –200 крупнокалиберных пулеметов, на очереди – минометы и гранатометы. Что известно о промежуточных результатах проекта, рассказываем далее.

Как сообщается, 200 крупнокалиберных пулеметов было закуплено благодаря инициативе "ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів". Их хватит, чтобы обеспечить каждую из 31 бригады ТРО в этом виде вооружения.

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Комплектация крупнокалиберными пулеметами – это только первый этап в рамках этого проекта, далее на очереди – 300 минометов и 100 автоматических гранатометов. Инициатива продолжается, остальное оружие в процессе. Спасибо всем нашим клиентам, которые переходят на горючее марки Pulls, и надо отметить, очень активно переходят. Уверен, уже в ближайшее время аккумулируем всю необходимую сумму и полностью закроем неотложную потребность сил ТрО в этих видах вооружений,

– говорит СЕО ОККО Василий Даниляк.

Проект стартовал в апреле 2023 года. Его цель – аккумулировать суммарно 400 миллионов гривен на 200 пулеметов калибра 12,7 миллиметра, 300 минометов калибра 82 миллиметров и 100 автоматических гранатометов калибра 40 миллиметров. Этого оружия хватит, чтобы обеспечить в надлежащих объемах 31 бригаду ТРО, которые сейчас защищают Украину. Сейчас собрано около 60% от необходимой суммы.

С помощью этих крупнокалиберных пулеметов мы можем поражать противника на достаточно далеком расстоянии, настолько, что он не может поразить нас. В частности, на расстоянии до 800 метров мы можем обезвредить не только вражескую пехоту, но и легкую бронетехнику, а также воздушные цели на низкой высоте, подавлять огневые точки, опорные пункты противника.

комментирует командир пулеметного расчета с позывным "Фанат".



С помощью крупнокалиберных пулеметов украинские военные смогут поражать противника на дальних расстояниях / Фото ОККО

Благодаря коллаборации фонда и компании, бригады территориальной обороны усиливают свои огневые возможности на поле боя новым оружием. Это уже второй наш общий с ОККО проект, работающий на победу. Сейчас мы вместе вооружаем наши силы территориальной обороны до зубов. А перед тем усилили ВСУ беспилотными разведывательными комплексами "ШАРК",

– комментирует директор "Повернись живим" Тарас Чмут.

Напоминаем, что "ОКО ЗА ОКО" – это совместная инициатива сети АЗК ОККО и фонда "Повернись живим", в рамках которой с каждого литра горючего Pulls, проданного на заправках ОККО, перечисляется по 1 гривне на нужды ВСУ. Поддержать проект также можно, передав донат на спецсчет инициативы по ссылке.