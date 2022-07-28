В Украине действовала сеть тайных агентов: расследование Reuters, как россии удалось захватить ЧАЭС

российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в первый день полномасштабного вторжения в Украину. Это стало возможным благодаря давно спланированной кремлем операции с привлечением секретных агентов.

Об этом свидетельствует расследование издания Reuters. Журналисты пообщались с 5 источниками, ознакомленными с подготовкой россии к полномасштабному вторжению в Украину, которые попросили остаться анонимными. Кроме того, медийщики проанализировали высказывания украинских чиновников и судебные документы.

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Временный успех оккупантов на ЧАЭС был не случайным

Когда во второй половине дня 24 февраля первая бронетехника российской армии зашла в Чернобыльскую АЭС, оккупанты столкнулись с украинским подразделением, которое должно было защищать важный объект.

По расследованию Reuters, 169 бойцов Нацгвардии менее чем через два часа без боя сложили оружие. Таким образом, россия оккупировала Чернобыль, хранилище тонн ядерных материалов и ключевой пункт на подходе к Киеву. Однако временный успех оккупантов здесь – не был случайностью, а частью давно проработанной операции кремля по "ссылке" в Украину тайных агентов.

Все 5 источников Reuters заявили, что военные специалисты из окружения путина считали, что с помощью сети агентов россии потребуется лишь небольшая военная мощь и несколько дней, чтобы заставить Офис Президента и непосредственно Владимира Зеленского бежать или капитулировать.

Как заявлял ранее секретарь СНБО Алексей Данилов, на момент вторжения россии в украинских секторах обороны, безопасности и правоохранительных органов, к сожалению, были кремлевские агенты. Государственное бюро расследований занимается оценкой того, насколько Национальная гвардия действовала законно, сложив оружие во время нападения россиян на ЧАЭС.

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По изученным журналистами судебным документам, руководителя службы безопасности Чернобыльской АЭС Валентина Витера подозревают в самовольном уходе с поста и государственной измене. В показаниях следователям он заявил, что в день вторжения общался по телефону с командиром подразделения Нацгвардии и посоветовал ему "пожалеть своих людей".

Подробности расследования Reuters

Один источник, непосредственно знакомый с планами кремля по вторжению, сообщил, что российские агенты были отправлены в Чернобыль еще в прошлом году, чтобы подкупить чиновников и подготовить почву для бескровного захвата ЧАЭС. При этом Reuters не удалось проверить подлинность этого утверждения.

Вместе с тем ГБР ведет расследование в отношении бывшего экс-генерала СБУ Андрея Наумова по подозрению в государственной измене за передачу секретной информации о безопасности ЧАЭС иностранному государству. Адвокат Наумова отказался от комментариев британскому информационному агентству.

Источники Reuters заявили, что официальная москва рассчитывала активировать "спящих агентов" внутри украинского аппарата безопасности в начале вторжения. Информаторы подтвердили данные западной разведки о том, что кремль склонял одиозного Олега Царева возглавить марионеточное правительство в Киеве после оккупации столицы.

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российские агенты в Украине врали кремлю

Однако, хотя россии удалось захватить Чернобыль, ее планы по захвату власти в Киеве провалились. По данным сразу нескольких источников, во многих случаях сосланные москвой "спящие агенты" не справились со своими задачами.

Четыре источника Reuters подчеркнули, что люди, на которых рассчитывал кремль, как на своих доверенных лиц в Украине, преувеличивали свое влияние годами.

кремль полагался в своей планировке (полномасштабного вторжения в Украину – ред. 24 канал) на клоунов – они что-то немного знают, но всегда говорят то, что хочет услышать руководство, иначе им не заплатят,

– заявил один из источников.

Отмечается, что шпионский аппарат москвы был тесно связан с Чернобылем на протяжении десятилетий, особенно после крушения в 1986 году. Даже после того, как Украина стала независимой, влияние руководителей российской разведки там оставалось.

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Блицкриг не удался

По данным одного из источников, в ноябре 2021 года Россия начала ссылать в Украину разведчиков под прикрытием, которым поручили установить контакты с должностными лицами, ответственными за безопасность Чернобыльской АЭС.

Их целью было обеспечить отсутствие вооруженного сопротивления после прихода русских войск. По словам источника, Чернобыль также являлся пунктом передачи документов от предателей в СБУ. За деньги украинские чиновники передавали российским шпионам информацию о военной готовности Украины.

После захвата Чернобыля кремль также ожидал, что занимающие руководящие должности агенты под прикрытием играют решающую роль на пути к главной цели – взятию под контроль власти в Киеве. Но Зеленский не капитулировал. Любые ожидания москвы, когда он сбежит или согласится с требованиями россии, вскоре разрушились. В течение следующих недель украинские войска остановили наступление россии на Киев,

– подытоживается в расследовании Reuters.

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