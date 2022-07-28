Про це свідчить розслідування видання Reuters. Журналісти поспілкувалися з 5 джерелами, ознайомленими з підготовкою росії до повномасштабного вторгнення в Україну, які попросили залишитись анонімними. Крім того, медійники проаналізували висловлювання українських високопосадовців та судові документи.

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Тимчасовий успіх окупантів на ЧАЕС був не випадковим

Коли у другій половині дня 24 лютого перша бронетехніка російської армії зайшла до Чорнобильської АЕС, окупанти зіткнулись з українським підрозділом, який мав захищати важливий об'єкт.

За розслідуванням Reuters, 169 бійців Нацгвардії менш ніж за дві години без бою склали зброю. Таким чином росія окупувала Чорнобиль, сховище тонн ядерних матеріалів і ключовий пункт на підході до Києва. Проте тимчасовий успіх окупантів тут – не був випадковістю, а частиною давно пропрацьованої операції кремля із "заслання" в Україну таємних агентів.

Усі 5 джерел Reuters заявили, що військові фахівці з оточення путіна вважали, що за допомогою мережі агентів росії знадобиться лише невелика військова потуга й декілька днів, аби змусити Офіс Президента та безпосередньо Володимира Зеленського тікати або капітулювати.

Як заявляв раніше секретар РНБО Олексій Данілов, на момент вторгнення росії в українських секторах оборони, безпеки та правоохоронних органах, на жаль, були кремлівські агенти. Наразі Державне бюро розслідувань займається оцінкою того, наскільки Національна гвардія діяла законно, склавши зброю під час нападу росіян на ЧАЕС.

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За вивченими журналістами судовими документами, очільника служби безпеки Чорнобильської АЕС Валентина Вітера підозрюють у самовільному залишенні поста та державній зраді. У свідченнях слідчим він заявив, що у день вторгнення спілкувався телефоном з командиром підрозділу Нацгвардії й порадив йому "пошкодувати своїх людей".

Деталі розслідування Reuters

Одне джерело, безпосередньо знайоме з планами кремля щодо вторгнення, повідомило, що російські агенти були відправлені до Чорнобиля ще минулого року, аби підкупити чиновників і підготувати ґрунт для безкровного захоплення ЧАЕС. При цьому Reuters не вдалось перевірити достовірність цього твердження.

Разом з тим ДБР наразі веде розслідування щодо колишнього ексгенерала СБУ Андрія Наумова за підозрою у державній зраді за передачу секретної інформації про безпеку ЧАЕС іноземній державі. Адвокат Наумова від коментарів британському інформаційному агентству відмовився.

Джерела Reuters заявили, що офіційна москва розраховувала активувати "сплячих агентів" всередині українського безпекового апарату на початку вторгнення. Інформатори підтвердили дані західної розвідки про те, що кремль схиляв одіозного Олега Царьова очолити маріонетковий уряд у Києві після окупації столиці.

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російські агенти в Україні брехали кремлю

Проте, хоча росії вдалось захопити Чорнобиль, її плани щодо захоплення влади у Києві провалились. За даними одразу кількох джерел, у багатьох випадках заслані москвою "сплячі агенти" не впоралися зі своїми завданнями.

Чотири джерела Reuters наголосили, що люди, на яких розраховував кремль, як на своїх довірених осіб в Україні, перебільшували свій вплив роками.

кремль покладався у своєму плануванні (повномасштабного вторгнення в Україну – ред. 24 канал) на клоунів – вони щось трохи знають, але завжди кажуть те, що хоче почути керівництво, інакше їм не заплатять,

– заявило одне з джерел.

Зазначається, що шпигунський апарат москви був тісно пов'язаний із Чорнобилем впродовж десятиліть, особливо після катастрофи у 1986 році. Навіть після того, як Україна стала незалежною, вплив керівників російської розвідки там залишався.

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Бліцкриг не вдався

За даними одного з джерел, у листопаді 2021 року росія почала засилати в Україну розвідників під прикриттям, яким доручили встановити контакти з посадовими особами, відповідальними за безпеку Чорнобильської АЕС.

Їхньою метою було забезпечити відсутність збройного опору після приходу російських військ. За словами джерела, Чорнобиль також був пунктом передачі документів від зрадників в СБУ. За гроші українські чиновники передавали російським шпигунам інформацію про військову готовність України.

Після захоплення Чорнобиля кремль також очікував, що агенти під прикриттям, які займають керівні посади, відіграють вирішальну роль на шляху до головної мети – взяття під контроль влади у Києві. Але Зеленський не капітулював. Будь-які очікування москви, що він втече або погодиться з вимогами росії, невдовзі зруйнувалися. Протягом наступних тижнів українські війська зупинили наступ росії на Київ,

– підсумовується у розслідуванні Reuters.

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