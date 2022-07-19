Снова местные – третий сорт: оккупанты повысили зарплату только медикам из россии

Российские оккупанты в очередной раз заявили о "улучшении" на оккупированных территориях Донбасса. Теперь они планируют поднять зарплаты медикам, однако и здесь есть один нюанс – только тем, кто приехал из россии.

Да, российские захватчики хотят поднять зарплаты медработникам в тыловых больницах оккупированного Донбасса. Об этом 24 канала рассказали источники в разведке.

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оккупанты обещают медработникам по 8 тысяч рублей за 1 рабочую смену. Местные уже начали радоваться, однако иv еще не сообщили о том, что повышение зарплаты распространится только на гастарбайтеров из россии – на врачей и медсестер, приехавших из глубинки в поисках новой жизни.

Между тем местные как получали по 5 – 8 тысяч рублей в месяц, так и будут получать. россия еще раз показала, что ей безразличнs потребности коренных жителей Донбасса, которых она так порывается "спасти".

оккупантам наплевать на жизнь и здоровье людей

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россияне хотят восстановить завод "Азот" во временно оккупированном Северодонецке. Однако завод настолько разрушен, что его запуск без должного ремонта может привести к техногенной катастрофе.

Очевидно, ремонтировать его, как положено, россияне не собираются. Поскольку уже разыскивают в захваченном городе работников "Азота" и приглашают их на работу.

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