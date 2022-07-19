Так, російські загарбники хочуть підняти зарплати медпрацівникам у тилових лікарнях окупованого Донбасу. Про це 24 каналу розповіли джерела у розвідці.

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Окупанти обіцяють медпрацівникам по 8 тисяч рублів за 1 робочу зміну. Місцеві вже почали радіти, проте їх ще не повідомили про те, що підвищення зарплатні розповсюдиться лише на заробітчан з росії – на лікарів та медсестер, які приїхали з глибинки у пошуках нового життя.

Тим часом місцеві як отримували по 5 – 8 тисяч рублів на місяць, так і надалі отримуватимуть. росія ще раз показала, що їй байдуже на потреби корінних жителів Донбасу, яких вона так поривається "врятувати".

окупантам начхати на життя та здоров'я людей

Раніше очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни хочуть відновити завод "Азот" у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку. Проте завод настільки зруйнований, що його запуск без належного ремонту може призвести до техногенної катастрофи.

Вочевидь, ремонтувати його, як належить, росіяни не збираються. Оскільки вже розшукують в захопленому місті працівників "Азоту" та запрошують їх на роботу.

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