В Геническе в здании ПТУ работает пыточная россиян

В Геническе в здании ВПУ №17 работает пыточная россиян. Там издеваются над украинцами, которые имеют открытую проукраинскую позицию и представителей крымскотатарского народа.

О том, что в помещении училища оккупанты обустроили застенку вроде донецкой "Изоляции", было известно давно. Там, где когда-то учили детей, теперь проводят допросы и пытки.

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Местные жители рассказали 24 каналу жуткую историю о том, как женщина решила сдать россиян своего мужа.

Женщина сдала в застенку в Геническе своего мужа

В Геническую местная женщина решила сдать российским оккупантам своего мужа. Он злоупотребляет алкогольными напитками, поэтому она хотела, чтобы его "напугали". Сдавая его россиянам, она добавила, что мужчина еще и поддерживает Украину.

Она забрала его через неделю и он изменился до неузнаваемости – с выбитыми зубами, похудел и сед.

Выбили зубы, не кормили совсем. Поседел, едва мог ходить,

– рассказали местные жители.

Как живет восторженный Геническ:

россияне захватили Геническ еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля. Местные жители противились русским захватчикам и пытались голыми руками выгнать их из города , но не удалось. Именно в этом городе женщина предложила кафиру положить в карманы семена. Также местные храбрецы подожгли военкомат, в котором базировались враги .

Город до сих пор оккупирован – в нем исчезают активисты и крымские татары. Свой урожай, выращенный через год, людям приходится продавать за бесценок, чтобы не испортился. Местные жители, живущие неподалеку от трассы, видят, как оккупанты вывозят в Крым награбленное в Украине зерно.

18 апреля кафиры установили там памятник Ленину . А на въезде в город разместили русскую символику . На 9 мая под дулами автоматов оккупанты организовали "праздничный парад". На некоторых видео из парада видно, что в толпе между людьми снуют боевики с автоматами.

К слову, 3 июня Владимир Зеленский подписал указ о создании военной администрации в Геническе . По предварительной информации, ее должен возглавить заместитель председателя Чернобаевского сельсовета Евгений Родионов.

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