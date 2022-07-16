Суют автомат под ребра, "шутя": как херсонцы выезжают с оккупированной территории

Многие украинцы пытаются покинуть временно оккупированные россиянами территории. оккупанты на блокпостах откровенно издеваются над людьми и устраивают тщательные проверки.

Об этом 24 каналу сообщил корреспондент из Кривого Рога. Журналист рассказал, что недавно общался с переселенкой, которой 2 месяца назад удалось уехать из оккупированной Херсонщины.

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На своем пути женщине пришлось проехать 63 вражеских блокпоста. На многих из них россияне унижали украинцев.

На некоторых блокпостах ради шутки оккупанты, смеясь, просто могли "потыкать" стволом автомата под ребра людям. Такое вот "освобождение",

– рассказал корреспондент из Кривого Рога.

Кроме того, россияне устраивают тщательные проверки.

оккупанты ищут "бандеровские татуировки"

По словам журналиста, буквально на каждом блокпосту людей заставляли выходить из машин, раздеваться, показывать руки и ноги.

"Как говорили россияне, они проверяли тела людей на предмет наличия "бандеровских татуировок", – сказал он.

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Также российские захватчики пересматривали, нет ли на телефонах людей какого-либо, по мнению оккупантов, запрещенного контента. В частности, искали фото российских блокпостов или антироссийскую агитацию.

Сколько времени занимает дорога из Херсона

Из-за тщательных проверок россиян эвакуация из временно оккупированной Херсонщины занимает много времени. По словам журналиста, в мирное время от Херсона до Кривого Рога можно добраться за 3 часа.

Сейчас эта же дорога вдоль Каховского водохранилища у переселенки из Херсона заняла 2 суток.

Это было очень тяжело не только физически, но и морально. Представьте, 2 суток ехать 200 километров под постоянным пристальным вниманием оккупантов,

– подчеркнул корреспондент из Кривого Рога.

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