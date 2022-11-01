Неспособны даже рубль ввести: на оккупированном Юге россияне не смогли сломить дух украинцев

Херсонская оккупационная администрация объявила о полном переходе области в рублевую экономику еще 1 мая. Однако успешный черный рынок гривни заставил коллаборантов ввести в Херсонской области "двувалютную систему".

Как говорится в отчете ISW, российские оккупационные власти в Херсонской области объявили, что разрешат использовать украинские гривны наряду с российскими рублями, демонстрируя провал своих многомесячных усилий по введению рублей.

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Что предполагает "двухвалютная система"

Замглавы Херсонской "администрации" Кирилл Стремоусов 30 октября заявил, что "на херсонские рынки вернулась двухвалютная система" и что продавцы должны принимать рубли, но могут использовать также и гривны.

Оккупационные чиновники установили обменный курс 1,25 рубля за одну гривну. Это очень выгодно для держателей рублей. Фактический мировой курс на 31 октября составляет около 1,68 рубля за гривну.

"Администрация" Херсона объявила о полном переходе Херсонской области в рублевую экономику до 1 сентября. Плохие экономические условия и успешный черный рынок гривни, вероятно, вынудили оккупационные власти разрешить использование гривни, возможно, для получения дополнительных доходов от этих операций.

По информации аналитиков, российские чиновники не смогли навязать рубль украинцам. Это свидетельствует о том, что их попытки унизить способность украинского управления и украинскую идентичность на оккупированных территориях, вероятно, провалятся.

Оккупационные власти пытаются "выселить" херсонцев

Российские чиновники продолжают создавать плохие условия в оккупированных частях Херсонской области, что может вынудить местных жителей эвакуироваться. Украинское оперативное командование "Юг" 30 октября сообщило, что захватчики создают "непригодные" условия, отключая воду, электроэнергию и доступ в Интернет.

Кроме того, 30 октября Генштаб Украины сообщил, что оккупационные власти в Новой Каховке отключили интернет и передали через громкоговоритель приказы с призывом к гражданскому населению эвакуироваться в течение 48 часов. Как сообщается, "власти" Новой Каховки также приказали владельцам предприятий продать все продукты и закрыть свой бизнес до 1 ноября.

Успехи ВСУ в Херсонской области: самое важное

31 октября ВСУ за 3 минуты уничтожили сразу два вертолета КА-52 в Херсонской области. В Воздушных силах уточнили, что первый российский вертолет сбили в 18:45, второй – в 18:48 в Бериславском районе.

Вечером 29 октября на Херсонщине снова расцвел "хлопок". Она посетила оккупантов у переправы вблизи Антоновского моста. Кроме того, сообщают о "хлопке" в Олешках и Голой Пристани.

Возле Каховской ГЭС вечером 28 октября прогремели мощные взрывы. Их слышали оттуда, где сосредоточились русские захватчики. Однако детали пока не раскрывают.

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