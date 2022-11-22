Во время оккупации украинцы продолжали сопротивляться врагу. Они рисковали собственной жизнью, сидели без продовольствия, но не шли на уступки захватчикам, пытавшимся их сломать.

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Подачек от россиян не брала

Сеть всколыхнуло видео с 82-летней жительницей Херсонской области. В нем женщина рассказывает, что от врага не брала ни одной подачки. Именно поэтому за время оккупации похудела на 21 килограмм.

Все это стало известно после встречи с волонтером. Он привез женщине продукты и деньги с подконтрольной Украине территории. Но бабушка – настоящий кремень – не брала их до тех пор, пока у нее не рассеялось последнее сомнение в том, что это помощь от своих.

К волонтеру женщина вышла в синем халате и желтом фартуке. Сам же мужчина сказал ей, что привез немного пищи и денег. Но бабушка сразу же сказала, что "не принимает пенсию от россиян". На что получил ответ, что он – из Украины.

82-летняя женщина похудела на 21 килограмм, потому что не брала у россиян денег: смотрите видео

Как отметил журналист Андрей Цаплиенко, который распространил это видео в своем телеграме, сам ролик был снят во время оккупации. И он демонстрирует, за кого сражается украинское войско. Закончился ролик обменом лозунгами между пенсионеркой и волонтером: "Слава Украине!" – "Героям Слава!".

Какая сейчас ситуация в Херсоне

Начнём с того, что в городе все еще очень опасно. Враг 21 ноября нанес удар по областному центру. Зафиксировано попадание в квартиру в Днепровском районе. Известно о пострадавших от прилета.

Также правоохранители продолжают выявлять следы преступлений в городе. Так, в Херсоне нашли уже четыре пыточные. В них оккупанты, пытавшиеся как можно скорее убежать, оставили доказательства пыток и издевательств. В частности, дубинки и аппараты для пыток током.

Заметим, что о своих "двухсотых" враг не заботился. Их он привозил на свалки и выбрасывал вместе с мусором. Об этом журналистам The Guardian рассказал один из местных жителей.

А по этой ссылке вы сможете ознакомиться с историями нескольких партизан-пенсионеров. Они во время оккупации продолжали противостоять России и ее режиму, который хотел задержаться в Херсоне.

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