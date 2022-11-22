Під час окупації українці продовжували чинити опір ворогові. Вони ризикували власним життям, сиділи без харчів, але не йшли на поступки загарбникам, які намагалися їх зламати.

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Подачок від росіян не брала

Мережу сколихнуло відео з 82-річною мешканкою Херсонської області. У ньому жінка розповідає про те, що від ворога не брала жодної подачки. Саме тому за час окупації схудла на 21 кілограм.

Усе це стало відомо після її зустрічі з волонтером. Він привіз жінці продукти, а також гроші з підконтрольної Україні території. Але бабуся – справжній кремінь – не брала їх доти, поки у неї не розвіявся останній сумнів щодо того, що це допомога від своїх.

До волонтера жінка вийшла у синьому халаті та жовтому фартусі. Сам же чоловік сказав їй, що привіз трішки харчів і грошей. Але бабця відразу ж сказала, що "не приймає пенсію від росіян". На що отримала відповідь, що він – з України.

82-річна жінка схудла на 21 кілограм, бо не брала у росіян грошей: дивіться відео

Як зауважив журналіст Андрій Цаплієнко, який перепостив це відео у своєму телеграмі, сам ролик зняли під час окупації. І він демонструє, за кого воює українське військо. Закінчився ролик обміном гаслами між пенсіонеркою та волонтером: "Слава Україні!" – "Героям Слава!".

Яка зараз ситуація у Херсоні

Почнімо з того, що в місті все ще дуже небезпечно. Ворог 21 листопада завдав удару по обласному центру. Зафіксовано влучання у квартиру у Дніпровському районі. Відомо про постраждалих від прильоту.

Також правоохоронці продовжують виявляти сліди злочинів у місті. Так, у Херсоні знайшли вже чотири катівні. У них окупанти, котрі намагалися якомога швидше втекти, залишили докази тортур і знущань. Зокрема, кийки й апарати для тортур струмом.

Зауважимо, що зі своїми "двохсотими" ворог не панькався. Їх він привозив на звалища та викидав разом зі сміттям. Про це журналістам The Guardian розповів один з місцевих мешканців.

А за цим посиланням ви зможете ознайомитися з історіями кількох партизанів-пенсіонерів. Вони під час окупації продовжували протистояти Росії та її режиму, який хотів затриматися у Херсоні.

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