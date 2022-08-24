В Херсоне памятник окутали украинским флагом, по области распространяют патриотические листовки

В Херсонской области местные жители в День Флага продемонстрировали свою проукраинскую позицию. Они окутали один из памятников государственным полотнищем.

Также в некоторых населенных пунктах Херсонской области были распространены листовки с поздравлением. Об этом сообщили в ОВА, передает 24 канал.

​Обратите внимание россияне хотят отодвинуть украинские войска от Херсона: что из этого выйдет

Херсонщина – это Украина

Так, в Таврическом, Каховке, Новой Каховке появились листовки с поздравлением от "Народного сопротивления Украины". А в Херсоне один из памятников был окутан во флаг Украины.

Какая ситуация в Херсонской области

Следует отметить, что давление на жителей области с каждым днем ​​становится больше. Главное управление разведки обнародовало "методичку" для агитаторов на временно оккупированных территориях, которые должны убедить местных жителей, что военные россияне – не убийцы и мародеры.

На своих телеграм-каналах и в эфире пропагандистских телеканалов оккупанты сообщают об открытии Центра пособия по безработице, который будет работать на базе центра занятости. Также в школах будет разрешено изучение украинского языка как отдельного предмета, однако обучение будет проходить исключительно на русском.

Напомним, что российские захватчики прибегают к террору во временно оккупированных населенных пунктах Херсонщины. Каждую неделю оккупанты убивают здесь несколько человек. Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

По его словам, захватчики сгоняют свою ярость на жителях оккупированных населенных пунктов, в частности, Высокополье.

Стоит посмотреть – Хлань заявил, что начался первый этап освобождения Херсонщины: смотрите видео