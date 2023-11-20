К примеру, они могли похитить скот, чтобы сделать из них шашлыки. Однако пока оккупанты продолжают беззаконие на левом берегу Днепра – временно.
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Оккупанты вели себя как дикари
Жительница Староселья Херсонской области Любовь Семененко поделилась воспоминаниями о временах оккупации. Она рассказывает, что ее 200-летний дом едва уцелел, когда рядом с ним проходили колонны российской техники.
Однако особые ужасы начались, когда украинцы начали оттеснять россиян из Херсона. В то время оккупанты делали облавы, обыски и занимались разбоем.
Позже говорили, чтобы дома не закрывали, потому что выбивают дверь, если заперто, дверь кругом была открыта, забирали, что хотели, у нас, например, забрали пять овец, съели,
– вспоминает женщина.
Тогда они вместе с мужем решили покинуть дом, один когда вернуться – увидели, что от дома ничего не осталось. Им особенно тяжело, потому что они сейчас сами. Единственный сын служит в Вооруженных Силах.
Дом другой жительницы Херсонщины, Марины из села Бобровый угол, также был поврежден в результате российского нашествия. Пока его уже отремонтировали. Оккупацию женщина вспоминает с ужасом. Говорит, захватчики тогда обнаглели настолько, что просили шампуры, чтобы жарить шашлык из украденного скота.
Пришли, забрали, погрузили, зарезали и приходят к нам к дедушке – "дедушка у вас есть шампура на шашлыки",
– рассказывает Марина.
Когда россияне бежали, остались только самые голые стены – оккупанты тачками вывозили со дворов награбленное. Женщина вспоминает, что те гребли все, что видели – даже стиранное белье.
Оккупанты на левом берегу ненадолго
- Вооруженные Силы продолжают вытеснять врага с украинской территории – пока им удалось занять плацдарм на левом берегу Херсонской области. Там продолжаются тяжелые бои, ВСУ пытаются оттеснить россиян как можно дальше, чтобы обеспечить население от обстрелов.
- Называя контролируемую территорию плацдармом, украинское командование, вероятно, подразумевает, что этих позиций достаточно для продолжения наземных операций на восточном берегу. Это, по меньшей мере, означает возможность обеспечить защиту мест переправы.
- Соответствующая ситуация многообещающая и ставит Россию в затруднительное положение. Последние события свидетельствуют, что Украина сохраняет тактическое преимущество, даже если стоит сложная задача длительной войны против более многочисленной армии.