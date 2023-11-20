Наприклад, вони могли викрасти худобу, щоб зробити з неї шашлики. Однак наразі окупанти продовжують беззаконня на лівому березі Дніпра – тимчасово.

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Окупанти поводилися як дикуни

Жителька Старосілля Херсонської області Любов Семененко поділилася спогадами про часи окупації. Вона розповідає, що її 200-річний будинок ледве вцілів, коли поруч з ним проходили колони російської техніки.

Однак особливі жахи почалися, коли українці почали відтісняти росіян з Херсонщини. У той час окупанти робили облави, обшуки та займалися розбоєм.

Пізніше казали, щоб хати не закривали, потому що вибивають двері, якщо замкнуто, двері кругом були відчинені, забирали, що хотіли, в нас, наприклад, забрали п’ятеро овець, з’їли,

– пригадує жінка.

Тоді вони разом з чоловіком вирішили покинути домівку, однак коли повернулися – побачили, що від будинку нічого не лишилося. Їм особливо важко, бо вони зараз самі. Єдиний син служить у Збройних Силах.

Будинок іншої мешканки Херсонщини, пані Марини з села Бобровий кут, також був пошкоджений внаслідок російської навали. Наразі його вже відремонтували. Окупацію жінка згадує із жахом. Каже, загарбники тоді знахабніли настільки, що просили шампури, аби смажити шашлик із вкраденої худоби.

Прийшли, забрали, погрузили, зарізали і приходять до нас до дідуся – "дедушка у вас є шампура на шашлики",

– розповідає пані Марина.

Коли росіяни тікали, то лишилися лиш самі голі стіни – окупанти тачками вивозили з дворів награбоване. Жінка пригадує, що ті гребли все, що бачили – навіть випрану білизну.

Окупанти на лівому березі ненадовго