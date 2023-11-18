Тіла 40-річного Олександра Бондаренка та 49-річної Ірини Баранової знайшли 16 листопада у власному будинку на вулиці Садовій.
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Окупанти заявили, що затримали вбивць
Сусіди Олександра та Баранової заявили, що раніше до будинку заходили невідомі люди у камуфляжній формі, при цьому жодних цінних речей із помешкання не зникло.
Окупаційна влада заявила, що за підозрою у вбивстві затримали військовослужбовців 12267 військової частини Росії – 34-річного Віталія Філіппова із Московської області та 34-річного Андрія Сафронова з тимчасово окупованої частини Донецької області.
Обидва окупанти заявили, нібито "випивали" разом із місцевими мешканцями алкоголь, після чого у ході конфлікту розстріляли беззбройних українців.
Станом на липень 2023 року Офіс генерального прокурора зафіксував більш ніж 10 тисяч вбивств цивільних українців унаслідок війни Росії проти України. Наголосимо, що це лише зареєстровані випадки – реальна кількість може бути у рази більшою.
До слова, що наприкінці жовтня в окупованій Волновасі російські загарбники розстріляли сім'ю з 9 людей, серед яких – двоє дітей. Окупанти хотіли приховати злочин, однак цього не вдалося зробити. Тож після цього в Росії підтвердили цей факт і навіть заявили, що нібито затримали винних.
Окупаційна влада звинувачує у вбивстві двох російських військовослужбовців із Далекого Сходу, які проходять службу за контрактом.