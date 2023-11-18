Тіла 40-річного Олександра Бондаренка та 49-річної Ірини Баранової знайшли 16 листопада у власному будинку на вулиці Садовій.

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Окупанти заявили, що затримали вбивць

Сусіди Олександра та Баранової заявили, що раніше до будинку заходили невідомі люди у камуфляжній формі, при цьому жодних цінних речей із помешкання не зникло.

Окупаційна влада заявила, що за підозрою у вбивстві затримали військовослужбовців 12267 військової частини Росії – 34-річного Віталія Філіппова із Московської області та 34-річного Андрія Сафронова з тимчасово окупованої частини Донецької області.

Обидва окупанти заявили, нібито "випивали" разом із місцевими мешканцями алкоголь, після чого у ході конфлікту розстріляли беззбройних українців.

Зверніть увагу! Відповідно до Статуту Міжнародного військового трибуналу, вбивство та катування цивільного населення окупованої території є воєнним злочином.

Станом на липень 2023 року Офіс генерального прокурора зафіксував більш ніж 10 тисяч вбивств цивільних українців унаслідок війни Росії проти України. Наголосимо, що це лише зареєстровані випадки – реальна кількість може бути у рази більшою.

До слова, що наприкінці жовтня в окупованій Волновасі російські загарбники розстріляли сім'ю з 9 людей, серед яких – двоє дітей. Окупанти хотіли приховати злочин, однак цього не вдалося зробити. Тож після цього в Росії підтвердили цей факт і навіть заявили, що нібито затримали винних.

Окупаційна влада звинувачує у вбивстві двох російських військовослужбовців із Далекого Сходу, які проходять службу за контрактом.