Преступник, ожидающий наказания, – Подоляк прокомментировал настроения России по Крыму

К россиянам постепенно приходит осознание, что оккупированный Крым придется вернуть. Оккупанты даже чувствуют определенное облегчение, что их ждет наказание.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, действия российских захватчиков с Крымом являются примером классического криминализированного поведения.

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"Ты украл и подсознательно ожидаешь того, что тебя поймают и будут наказывать – жестко или нет. Это совершенно типичное поведение сегодня в России", – отметил Подоляк.

"Оккупация Крыма – банальная кража имущества"

Советник руководителя ОП считает, что россияне прекрасно отдают себе отчет, что украли у Украины полуостров. Речь даже не о юридических процедурах, ведь их там вообще не было.

Это было банальное воровство нашего имущества. И они все время об этом помнили и понимали это. Поэтому и "элиты" Крыма они сделали из бандитов с 1990-х годов,

– сказал Подоляк.

По его словам, оккупанты пытались оправдать свою кражу. Для этого придумывали масштабные пропагандистские проекты, распространяли лозунги типа "Крым – навеки Россия" или "Крым – это российская земля, которую Украине отдал в 1954 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев".

"Только россияне забыли, что когда Крым перешел к Украине, Краснодарский край частично перешел в состав Российской Советской Федеративной Республики (так в 1954 году называлась Россия в составе СССР – 24 Канал)", – отметил Подоляк.

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"Классическое поведение бандита"

Следовательно, россияне осознают, что полуостров достался им незаконно.

Они это чувствуют и внутренне себе говорят: "Ну, наконец, мы получили то, что хотели. То есть, за нами пришли, чтобы нас наказать". Это классическое поведение бандита – человека, совершающего уголовные преступления, и ожидающего, что его арестуют,

– подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что в течение 9 лет оккупации полуострова российские захватчики будто говорят: "Поймайте нас и посадите, накажите".

Россияне будут пытаться бежать за Уральские горы

Несмотря на осознание своего преступления, российские оккупанты будут пытаться избежать ответственности.

Россияне хотят еще украсть и убежать в ту же Читу, например. Ведь там есть китайские "вертухаи", которые не позволят их оттуда забрать и привезти на судебные процессы в Европу,

– сказал Подоляк.

Советник руководителя ОП добавил, что российские оккупанты будут убегать далеко за Уральские горы.

"Все, кто так или иначе принимал непосредственное участие в аннексии Крыма, будут искать себе места вдали от европейской части России", – отметил Подоляк.

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