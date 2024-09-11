Крымские татары имеют право жить свободной жизнью, – Эрдоган высказался о возвращении Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Крым должен вернуться в состав Украины. Он отметил, что его страна выступала против оккупации полуострова с первого дня.

Эрдоган подчеркнул, что обеспечение безопасности и благосостояния крымских татар является одним из приоритетов внешней политики Турции. Об этом он сказал во время видеообращения к участникам Крымской платформы.

Смотрите также Должны идти вперед, пока чужаки не уйдут из Крыма, – Зеленский

Эрдоган о возвращении Крыма Украине

Эрдоган отметил, что оккупация Крыма еще больше углубила страдания крымских татар, которые 80 лет назад пережили депортацию.

Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается непоколебимой. Возвращение Крыма в состав Украины является требованием международного права,

– заявил президент Турции.

Он подчеркнул, что крымские татары имеют право жить свободной, безопасной и мирной жизнью на своей родине. Также президент Турции отметил, что надеется на скорейшее освобождение всех крымскотатарских политзаключенных России.

Приятно, что в июне после почти трехлетнего плена освободили заместителя главы Национальной ассамблеи крымских татар Наримана Джеляла. Мы надеемся на скорейшее освобождение всех крымских татар, в том числе братьев Асана и Азиза Ахтемовых,

– сказал Эрдоган.

Турецкий президент выразил надежду, что российско-украинская война завершится справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Отметим, что 11 сентября в Киеве открыли национальный мемориал, посвященный чествованию трагедии крымскотатарского народа. Ранее на этом месте был сквер чекистов, которые принимали участие в депортации крымцев.