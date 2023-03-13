Неужели вылезет из бункера: в России анонсировали визит Путина во временно оккупированный Крым

Российские пропагандисты заявили, что бункерный президент якобы может посетить временно оккупированный Крым. Такой визит приурочен к 9-й годовщине аннексии полуострова.

Об этом сообщают росСМИ, информирует 24 Канал. Рупоры Кремля отмечают, что кровавый диктатор на следующей неделе посетит с рабочей поездкой один из "российских регионов".

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Поскольку на следующей неделе исполняется девять лет с момента "воссоединения" России и Крыма, логично предположить, что будут и события, связанные с этой датой,

– пишут вражеские пропагандисты.

Также, по данным росСМИ, у главного захватчика – Путина запланированы международные контакты. Впрочем, официальных сообщений Кремля по поводу участия диктатора в мероприятиях во временно оккупированном Крыму не было.

Кстати говоря Перед Крымским мостом растянулась огромная пробка на 3 километра

Обратите внимание! Весьма сомнительно, что Владимир Путин решится вылезти из своего бункера, более того, наведаться на полуостров. Он часто даже не может навестить российский город в глубоком тылу, а отправляет на мероприятия своих двойников.



В государстве-агрессоре прекрасно понимают, что освобождение Крыма – только вопрос времени, это обязательно произойдет. Так что среди местного населения уже распространяют рекомендации. В них рассказывают, как уберечь жизнь во время боевых действий.