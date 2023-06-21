Коллаборанты запаниковали, что ВСУ пойдут на них, – Тизенгаузен о панике в Крыму

В Крыму оккупационное руководство и "панаэхашие" россияне находятся на низком старте. Кто мог, избавился от недвижимости, которую там приобрел.

Естественно, есть те, которые думают, что этого не нужно делать. На самом деле очень нужно. Об этом в эксклюзивном стриме 24 Канала сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Оккупанты и предатели напуганы

Исполнители, которых большинство успокаивают. Мол, все в порядке, "Россия здесь навсегда". Они чувствуют себя более или менее спокойно. Хотя все чаще прилетают беспилотники, работает ПВО. Все понимают, что ВСУ еще даже к перешейку не подошли.

По словам Тизенгаузена, коллаборанты в Крыму испугались, что россияне опрокидывают войска с Херсонского направления на Запорожское и Донецкое. Они убеждены: в Херсонской области сошла вода, сейчас все высохнет, силы убираются, а оттуда – прямой путь на Крым.

И они запаниковали, что ВСУ пойдут на них. Это их немного испугало, что, кстати, плюс. Вообще они давно там не чувствуют себя в безопасности,

– рассказал политтехнолог.

Те, кто в высоких чинах, понимают, что Крым – это только вопрос времени. Они думают, что в момент подхода ВСУ к перешейку останется два варианта: либо Путин нанесет ядерный удар, либо все договорятся, и Крым не сдадут.

Россияне сильно не разгоняются бежать, потому что сидят там на должностях. Кроме того, если сильно разогнаться, можно попасть в предатели. Но на кухнях все перешептываются. Между "до Крыма никогда не дойдут" и "когда до Крыма дойдут, начнут договариваться, Путин что-нибудь сделает" - присутствует четкая разница. И она заметна уже сейчас.

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