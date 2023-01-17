"После Грузии и Крыма Путин был окрылен": какой план диктатора не учел Запад

Оккупировав часть Грузии и украинский Крым, Путин осмелел и решил захватить всю Украину. Российский диктатор рассчитывал, что это будет легко сделать и не будет иметь для него никаких последствий.

Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, Запад недооценил тогда угрозу со стороны России, а также то, какой след в истории стремится оставить сам Путин.

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Путин был окрыл после Грузии и Крыма

Тизенгаузен считает, что союзники и НАТО сделали недостаточно после оккупации Россией части территории Грузии и украинского Крыма.

У меня есть чувство, что после Грузии и Крыма Путин окрылился. То есть он тогда понял, что в Грузию может заехать танками, подчинить себе правительство, если хочет, и ничего ему за это не будет,

– сказал политтехнолог.

Он напомнил, что в 2008 году против России не были введены болезненные экономические санкции. То же касается и реакции Запада на оккупацию агрессором украинского Крыма.

Поэтому, по его словам, Путин понял, что после того, как он "потренировался" на маленьком Крыму, может попытаться захватить большую Украину, и за это не будет никаких последствий. Тем более, что он планировал блицкриг, Европа же даже не успеет оглянуться и не созвать какое-то совещание, как он уже будет в Украине, а Янукович будет сидеть в кабинете на Банковой.

Поэтому, подчеркнул он, недооценили тогда угрозу со стороны России, а также то, какой след в истории стремится оставить глава Кремля. Поэтому очевидно, что реакция Запада была недостаточной.

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Чего не учел Запад

Тизенгаузен отметил, что Путин не хотел войти в историю с украденным Крымом, а как человек, поработивший одну или несколько бывших советских республик и силой присоединивший их к России. Однако народ Украины и наши Вооруженные Силы дали понять, что этот план не осуществится.

По его словам, создается впечатление, что аналитические записки Путину и прогноз модели поведения украинцев, когда они зайдут на нашу территорию, калькировали с россиян, 50 взрослых мужчин которых бегут от одного милиционера.

Или, по мнению политтехнолога, моделировали, что будет, как в Крыму. Но проблема в том, что еще до того, как российские "зеленые человечки" зашли на территорию полуострова, кто-то сознательно или бессознательно закрывал глаза на программу оккупантов, по которой выходившим на пенсию военным России строили целые микрорайоны в Севастополе.

Поэтому Крым наводнился российскими бывшими, действующими военнослужащими, гражданами России,

– подчеркнул Тизенгаузен.

В конце концов, добавил он, получилось так, что они вышли с цветами и сказали, что Россия здесь навсегда. Однако ВСУ умело подвергают сомнению данный лозунг оккупантов, поскольку захватчики точно не навсегда ни на одной части территории Украины.

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