Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, Захід недооцінив тоді загрозу з боку Росії, а також те, який слід в історії прагне залишити сам Путін.

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Путін був окрилений після Грузії й Криму

Тизенгаузен вважає, що союзники й НАТО зробили недостатньо після окупації Росією частини території Грузії та українського Криму.

У мене є відчуття, що після Грузії та Криму Путін окрилився. Тобто він тоді зрозумів, що в Грузію може заїхати танками, підпорядкувати собі уряд, якщо хоче, й нічого йому за це не буде,

– сказав політтехнолог.

Він нагадав, що у 2008 році проти Росії не було запроваджено болісних економічних санкцій. Те ж саме стосується й реакції Заходу на окупацію агресором українського Криму.

Тому, за його словами, Путін зрозумів, що після того, як він "потренувався" на маленькому Кримі, то може спробувати захопити велику Україну, й це для нього не матиме жодних наслідків. Тим паче, що він планував такий собі бліцкриг, Європа ж навіть не зогледиться та не встигне скликати якусь нараду, як він уже буде в Україні, а Янукович сидітиме у кабінеті на Банковій.

Тому, наголосив він, недооцінили тоді загрозу з боку Росії, а також те, який слід в історії прагне залишити глава Кремля. Тому, очевидно, що реакція Заходу була недостатньою.

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Чого не врахував Захід

Тизенгаузен зазначив, що Путін не хотів увійти в історію з украденим Кримом, а як людина, що поневолила одну або кілька колишніх радянських республік та силою приєднала їх до Росії. Однак народ України та наші Збройні Сили дали зрозуміти, що цей план не здійсниться.

За його словами, складається враження, що аналітичні записки Путіну та прогноз моделі поведінки українців, коли вони зайдуть на нашу територію, калькували із росіян, 50 дорослих чоловіків яких утікають від одного міліціонера.

Або ж, на думку політттехнолога, моделювали, що буде, як у Криму. Але проблема в тім, що ще до того, як російські "зелені чоловічки" зайшли на територію півострова, хтось свідомо чи несвідомо закривав очі на програму окупантів, за якою військовим Росії, що виходили на пенсію, будували цілі мікрорайони в Севастополі.

Тому Крим наповнився російськими колишніми, чинними військовослужбовцями, громадянами Росії,

– наголосив Тизенгаузен.

Зрештою, додав він, вийшло так, що вони вийшли з квітами й сказали, що Росія тут назавжди. Однак ЗСУ спростовують це гасло окупантів, оскільки загарбники точно не назавжди на будь-якій частині території України.

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