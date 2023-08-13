Украина держит под контролем все военные объекты в Крыму, – Братчук

Украина контролирует все военные объекты во временно оккупированном Крыму. На полуострове каждые три дня происходит что-то "зажигательное".

Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, на сегодняшний день жителям оккупированного Крыма следует избегать российских военных объектов.

Смотрите также Что такое "дымовой занавес": поможет ли он россиянам спасти Крымский мост

Украина контролирует все военные объекты в Крыму

Как рассказал Братчук, Украина контролирует все военные объекты в Крыму.

По неофициальной статистике, в Крыму каждые три дня происходит что-то "зажигательное". Сейчас статистика изменилась, теперь происходит по меньшей мере "три зажигательных момента в день". Братчук подчеркнул, что жителям оккупированного полуострова следует избегать российских военных объектов.

Что касается дымового занавеса на Крымском мосту – нужно отдать должное крымским гауляйтерам, они придумали что-то новое в тактике. Так поставить дымы никому еще не удавалось,

– добавил Братчук.

В Крыму массово сливают данные о расположении ПВО россиян

Напомним, что в оккупированном Крыму 12 августа активно работала вражеская ПВО из-за неизвестных целей в небе. В сети опубликовали место, где расположена одна из пусковых установок оккупантов.

Так, российскую установку, очевидно предназначенную сбивать воздушные цели, заметили на горе Митридат. Отметим, что гора Митридат находится на холме в оккупированной Керчи. С нее довольно хорошо просматривается Крымский мост.