Вернусь в Мариуполь, как только там будет флаг Украины, – врач, спасавший людей в оккупации

То, во что россияне превратили Мариуполь, просто не укладывается в голове. Однако жители, которым удалось выбраться из оккупации, искренне верят в возвращение и восстановление украинского города.

Одним из них является 53-летний хирург-офтальмолог, скрывавший раненых бойцов ВСУ в Мариупольской больнице, из-за чего россияне угрожали его расстрелять. Ему удалось выехать на подконтрольную Украине территорию и в рамках проекта 24 канала СВОИ рассказать свою историю .

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Врач из Мариуполя о возвращении в родной город

Хирург, попросивший не называть своего настоящего имени, рассказал, что на новом месте его встретили хорошие люди. Он уже нашел себе работу в одной из больниц Киева.

Новые коллеги выражали соболезнования, однако лишнего не спрашивали – мужчине сложно и больно вспоминать пережитое в Мариуполе. Несмотря на теплый прием и относительное спокойствие, врач не считает столицу своим новым домом и стремится вернуться в родной город.

Я в Мариуполь вернусь сразу, как там будет флаг Украины. Мой дом там. Хоть в квартире жить нельзя, но я всю жизнь прожил в Мариуполе, я там все знаю. Найду для себя что-нибудь, лишь бы наша власть была,

– утвердительно заявил мужчина.

СВОИ – специальный проект 24 канала, рассказывающий истории внутренних переселенцев, которые в результате полномасштабной войны в Украине были вынуждены покинуть свои дома.

К слову, в Мариуполе у врача осталось много родственников, в том числе мама. Сейчас они почти не общаются, потому что в городе постоянно есть проблемы со связью. О жизни своих близких в оккупации мужчина узнает только из новостей.

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