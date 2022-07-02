Оккупанты начали вылавливать мужчин в Мелитополе прямо на улицах

Россияне до смерти боятся каждого украинца. Им повсюду видятся партизаны, которые готовы прервать их никчемную жизнь, поэтому они не прекращают "фильтрационные меры".

Партизанское движение на временно оккупированных территориях создало россиянам очень много проблем. Теперь им повсюду видится опасность, поэтому они активно пытаются минимизировать риски присоединения к спискам "хороших россиян", более известных как "груз 200".

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Очередной этап "фильтрации" в Мелитополе

Оставшихся в Мелитополе мужчин призывают не выходить из дома. Стало известно, что российские оккупанты стали хватать на улице всех попадающихся им на глаза мужчин.

Также оккупанты ходят по многоквартирным домам и "приглашают" мужчин в автобус. Как сообщают местные, это может быть попытка мобилизовать мужчин на войну против Украины, как оккупанты сделали это в так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, есть версия, что враг решил продолжить "фильтрационные" меры. Россияне хотят выявить всех лидеров общественного мнения и сломать их, чтобы они не могли сопротивляться. Под прицелом оказался и средний класс, который оккупанты хотят научить "любить русский мир".

Ситуация на временно оккупированных территориях: последние новости

На Донбассе оккупанты начали воспитание нового "пушечного мяса". Они учат детей стрелять из автомата и ставить растяжки.

Контролировать Херсонскую область врагу становится все сложнее. Движение сопротивления растет, а силы оккупантов тают с каждым днем.

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