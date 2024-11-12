Россия использует захват Угледара для дальнейшего продвижения в Донецкой области, – ISW

Российские войска успешно используют свой недавний захват Угледара в Донецкой области для дальнейшего продвижения в регионе. Оккупанты стремятся ликвидировать украинский выступ в направлении Курахово.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны.

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Как россияне развили успех на фронте после захвата Угледара

Аналитики отметили, что российские войска активизировали наступательные действия на западе Донецкой области в начале сентября 2024 года и сейчас пытаются захватить Курахово с севера и юга и уравнять линию фронта между Сонцевским (северо-западнее Курахово) и Шахтерским (северо-западнее Угледара).

Российские войска захватили Угледар 1 октября и продвинулись на север и северо-запад от Угледара в результате серии успешных механизированных и пехотных атак в течение последнего месяца.

Российские силы также незначительно продвинулись на северо-восток от Угледара в районе Антоновки и Катериновки, но ISW еще не наблюдает подтверждения продвижения россиян к Елизаветовке и дальше на запад вдоль автодороги C051104,

– говорится в отчете.

Эксперты также отметили, что сейчас российские войска находятся в нескольких километрах к югу от линии Романовка – Успеновка – Сухой Яр – цепи населенных пунктов к северу от Угледара, что может стать серьезным вызовом для российских войск, если украинские силы смогут там установить оборону.

"Однако российские войска, похоже, пытаются обойти эту линию населенных пунктов, поскольку геолокационные кадры, опубликованные 10 ноября, показывают, что российские войска недавно продвинулись на северо-восток от Дальнего (на юг от Курахово и на северо-запад от Елизаветовки) и, вероятно, удерживают позиции в полях на восток и юго-восток", – пишет ISW.

Аналитики пишут, что дальнейшее продвижение России к Дальнему и на запад от этого населенного пункта может заставить украинские силы отойти с позиций к северу и северо-востоку от Угледара и позволить российским силам продвигаться вдоль шоссе C051104. Такой прогресс позволит российским войскам продолжить давление на украинские позиции в Курахово с юга.

В ISW также подчеркнули, что пересмотрели свою предыдущую оценку, что российские силы вряд ли смогут воспользоваться захватом Угледара для дальнейших наступательных операций в западной части Донецкой области. Такая оценка, как пишут эксперты, была неправильной.