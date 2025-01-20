Россия готовится воровать электроэнергию с ЗАЭС: это откроет опасные возможности для врага

Российские оккупанты выстраивают высоковольтную линию из Ростовской области в сторону Энергодара. Они хотят на полную использовать Запорожскую АЭС.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель “Центра изучения оккупации” Петр Андрющенко, отметив, что такой инфраструктурный проект не является слишком сложным. Поэтому уже буквально за 1-,1,5 месяца они его доведут линию до Запорожской АЭС. Но сроки могут затянуться в зависимости от погоды.

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Почему Россия хочет использовать ЗАЭС

Как отметил Андрющенко, все идет к тому, что россияне будут банально воровать украинскую электроэнергию. Это позволит им запустить определенную промышленность в Мариуполе и Бердянске. Сейчас тех мощностей, которые у них есть рядом в Ростовской области, не хватает для этого.

Одновременно остаток электроэнергии будет расходиться по России. Это – дополнительное электроснабжение и удешевление электричества.

Российская экономика катится вниз. Им гаплык, если мы продержимся в 2025 году. Электричество – тоже часть экономики. Контролируя ЗАЭС, они еще не полностью получают прибыли, которые могли бы. Оккупанты многое запускают именно у границы с Украиной. Есть Ростовский порт, на который возросла нагрузка. Все это требует электроэнергии,

– сказал Андрющенко.

Напомним, 10 декабря 2024 года российский дрон атаковал служебный автомобиль МАГАТЭ. В организации осудили этот инцидент, но не обвиняли Россию.