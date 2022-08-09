Путин планирует подорвать ЗАЭС, – Пионтковский объяснил, чего ждать

путин понимает, если он применит в войне с Украиной ядерное оружие, Запад мгновенно нанесет разрушительные удары по россии. Потому он планирует ядерную провокацию на Запорожской атомной электростанции.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что путин, возможными провокациями на ЗАЭС, может выйти из ситуации по невозможности применения ядерного оружия.

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Путин планирует подорвать ЗАЭС и обвинить Украину

Пионтковский отмечает, что в планах у путина – ядерная провокация на ЗАЭС и перевод ответственности за это на Украину. Подобные вещи россияне делают уже не в первый раз.

Путин планирует подорвать Запорожскую АЭС и обвинить Украину в том, что это украинцы. Повторить тот же прием, что и с лагерем военнопленных. И тот же прием, благодаря которому он пришел к власти,

– отметил публицист.

Пионтковский напомнил, что тогда Путин подорвал несколько домов, обвинил в этом чеченцев и начал войну. Также, по его словам, провокации на ЗАЭС – самое опасное, к чему сейчас может прибегнуть кремль. Поэтому украинской и мировой дипломатии необходимо немедленно активизироваться, чтобы туда быстрее отправились инспекторы МАГАТЭ.

Ядерный удар от путина маловероятен

Публицист также подчеркнул, что ядерный удар от путина маловероятен. Ведь он понимает, каким будет ответ Запада. Но это, напротив, подталкивает путина к провокации на ЗАЭС.

"Его бессильная ярость, невозможность безнаказанного ядерного удара по Украине или по Европе, они могут его подтолкнуть к такой провокации – устроить взрыв на ЗАЭС, свалив это на Украину", – добавил Пионтковский.

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