С этим же политиком связана и собственная ненависть и страх кремлевского диктатора. Об этом сказал российский публицист из Вашингнтона Андрей Пионтковский. Свое мнение он выразил на эксклюзивном стриме 24 канала.

Кстати Дела у путина очень плохие, – Пионтковский назвал 2 цели кремля

Как он отметил, у путина есть личностная ненависть к Пашиняну.

Андрей Пионтковский российский публицист За что? За прецедент. Человек пришел к власти с улицы. Это невыносимый прецедент для путина. Это ставит под угрозу... Это самый страшный ужас, что народное возмущение может привести человека с улицы к власти.

Он добавил, что то же самое было и с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

россия "слила" Армению, – Фейгин

российский правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 канала отмечал, что Азербайджан может освободить территорию Нагорного Карабаха от Армении, москва не будет вмешиваться в этот конфликт. Он считает, что россия уже давно "слила" Армению.

И добавил, что главным союзником в этом регионе для москвы является Анкара, а не Ереван. Он вообще не интересен, ведь Еревану нечего дать Москве.

Полностью стрим Цимбалюка и Пионтковского: смотрите видео

Ситуация в Нагорном Карабахе: что известно