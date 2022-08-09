С этим же политиком связана и собственная ненависть и страх кремлевского диктатора. Об этом сказал российский публицист из Вашингнтона Андрей Пионтковский. Свое мнение он выразил на эксклюзивном стриме 24 канала.
Кстати Дела у путина очень плохие, – Пионтковский назвал 2 цели кремля
Как он отметил, у путина есть личностная ненависть к Пашиняну.
За что? За прецедент. Человек пришел к власти с улицы. Это невыносимый прецедент для путина. Это ставит под угрозу... Это самый страшный ужас, что народное возмущение может привести человека с улицы к власти.
Он добавил, что то же самое было и с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
россия "слила" Армению, – Фейгин
российский правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 канала отмечал, что Азербайджан может освободить территорию Нагорного Карабаха от Армении, москва не будет вмешиваться в этот конфликт. Он считает, что россия уже давно "слила" Армению.
И добавил, что главным союзником в этом регионе для москвы является Анкара, а не Ереван. Он вообще не интересен, ведь Еревану нечего дать Москве.
Полностью стрим Цимбалюка и Пионтковского: смотрите видео
Ситуация в Нагорном Карабахе: что известно
- В Нагорном Карабахе начались активные военные действия. Азербайджан объявил о проведении антитеррористической операции в регионе.
- Министерство обороны Азербайджана заявило, что войска Азербайджана захватили стратегическую высоту в Нагорном Карабахе. Речь о горе Буздух.
- Консультант Института стратегических исследований Иван Ус считает, что россия сейчас не заинтересована в обострении конфликта в этом регионе. То есть она постепенно теряет позиции там, где ее считали мощной силой.