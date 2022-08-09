Із цим же політиком пов'язана і власна ненависть та страх кремлівського диктатора. Про це сказав російський публіцист із Вашингнтона Андрій Піонтковський. Свою думку він висловив на ексклюзивному стрімі 24 каналу.

До речі Справи у путіна дуже погані, – Піонтковський назвав 2 цілі кремля

Як він зазначив, у путіна є особистісна ненависть до Пашиняна.

Андрій Піонтковський російський публіцист За що? За прецедент. Людина прийшла до влади з вулиці. Це нестерпний прецедент для путіна. Це ставить під загрозу...Це найстрашніший його жах, що народне обурення може привести людину з вулиці до влади.

Він додав, що те ж саме було і з самопроголошеним президентом білорусі олександром лукашенком.

росія "злила" Вірменію, – Фейгін

російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 каналу зазначав, що Азербайджан може звільнити територію Нагірного Карабаху від Вірменії, москва не буде втручатись у цей конфлікт. Він вважає, що росія вже давно "злила" Вірменію.

І додав, що головним союзником у цьому регіоні для москви є Анкара, а не Єреван. Він узагалі не цікавий, адже Єреван немає чого дати москві.

Повністю стрім Цимбалюка та Піонтковського: дивіться відео

Ситуація в Нагірному Карабасі: що відомо