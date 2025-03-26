Россияне размечтались о ЗАЭС: говорят, что станция якобы "их"

Россия заявила, что Запорожская атомная электростанция является "их" ядерным объектом. И отвергла возможность передачи контроля над ней Украине или любой другой стране.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ. Министерство иностранных дел России заявило, что работники ЗАЭС являются гражданами России и их жизни "нельзя подвергать риску.

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Россия претендует на Запорожскую АЭС

В Москве также отметили, что совместная эксплуатация станции с любой другой страной недопустима.

Между тем во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому передать ЗАЭС в собственность США, считая, что это поможет защитить станцию от российских обстрелов.

24 марта Трамп подтвердил, что США ведут переговоры с Украиной о возможности приобретения американскими компаниями украинских электростанций, включая ЗАЭС.

Политолог Михаил Савва считает, что такое предложение Трампа может быть выгодным для обеих сторон, поскольку Россия избежит санкций, а Украина частично восстановит контроль над станцией.

Сейчас Запорожская АЭС находится под контролем российских оккупантов, но они не могут включить ее в систему государственной корпорации "Росатом", что является одной из крупнейших энергетических компаний в мире.

Савва отметил, что как только станция станет частью "Росатома", она попадет под огромные международные санкции.

Владимир Зеленский во время во время общения со СМИ подтвердил, что вопрос ЗАЭС действительно обсуждался с Трампом. Он пояснил, что Украина не отдаст станцию России, поскольку она является важной частью энергетической инфраструктуры страны.

ЗАЭС не будет работать без нас и на них,

– подчеркнул президент Украины.

Зеленский также отметил, что если США помогут в модернизации и возвращении станции под контроль Украины, Киев готов к сотрудничеству.