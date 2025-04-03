Командовали оккупацией ЗАЭС: 3 российским генералам и их сообщникам заочно объявили подозрения

СБУ заочно сообщила о подозрении трем российским генералам и их сообщникам, которые командовали захватом Запорожской атомной электростанции, которая является крупнейшей в Европе.

Таким образом удалось собрать доказательную базу на еще шестерых россиян, которые участвовали в оккупации Запорожской АЭС в марте 2022 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Кто причастен к захвату ЗАЭС

Речь идет о трех российских генералах и других представителях командования оккупационных группировок росгвардии:

генерал-майора Дмитрия Чистякова – командира 102-й отдельной бригады оперативного назначения в республике Дагестан России;

генерал-майора Алексея Домбровского – заместителя начальника главного управления росгвардии по Краснодарскому краю России;

генерал-майора Юрия Лукачева – командира 22-й отдельной бригады оперативного назначения "Кобра" Северокавказского округа росгвардии (на момент совершения преступления был в звании полковник);

полковника Алексея Решетнева – командира полка по охране важных государственных объектов Приволжского округа росгвардии;

полковника Сергея Довганя – начальника отдела организации охраны важных государственных объектов Сибирского округа росгвардии;

подполковника Мурахдана Ахмедханова – командира усиленной тактической группы 749-го отдельного батальона оперативного назначения росгвардии в республике Дагестан России.

Как удалось выяснить следствию, вышеупомянутые лица отдавали приказы своим подчиненным атаковать энергетический объект с использованием тяжелого вооружения в марте 2022 года. Во время захвата россияне обстреливали станцию из танков и других видов бронетехники.

В результате огневого поражения погиб работник станции и еще двое граждан, четвертый – получил ранения. Кроме того, вражеские обстрелы могли повредить технологическое оборудование и вызвать техногенную катастрофу,

– говорится в сообщении.

На фоне этого следователи СБУ заочно сообщили злоумышленникам о подозрении по статьям о нарушении законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Обвинительные акты в отношении всех фигурантов направлены в суд, продолжаются мероприятия по привлечению их к ответственности.

К слову, недавно МИД России заявил, что ЗАЭС является "их" ядерным объектом, а работники являются гражданами России, жизнь которых "нельзя подвергать риску". Москва отвергла возможность передачи контроля над ней Украине или любой другой стране.