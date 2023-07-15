Российские оккупанты прибегают к все более ужасным методам прессинга местного населения. Об этом 24 Каналу сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Новые методы террора на оккупированном Запорожье

За прошедшую неделю российская армия сократилась по меньшей мере на 2 генерала. И это только на Запорожском направлении. Так, недавно в Бердянске, городе, который оккупанты считали своим тылом, неожиданно что-то случилось в гостинице "Дюна". По странному стечению обстоятельств там как раз проживал генерал-лейтенант Олег Цоков.

Кроме того, генерал Иван Попов фактически бросил свое войско. Уже потом он начал ныть, что будто бы он ушел из-за недостаточного количества боеприпасов и беспорядков в армии.

Это свидетельствует о том, что уже высшее военное руководство России уезжает из временно оккупированного Запорожья. Кто выезжает, а кого вывозят.

– заметил Иван Федоров.

Это происходит в частности из-за того, что на временно оккупированных территориях большое сопротивление. Местные жители работают в кооперации со спецслужбами и военными.

Поэтому сегодня точность уничтожения российской мощи на территории Запорожской области является сверхбольшой. Однако, к сожалению, для местных это имеет определенные последствия.

"Сразу после взрывов (случаи ликвидации россиян – 24 Канал) начинается террор. На этой неделе враг начал очередной механизм прессинга: ночью приезжают в одну из многоэтажек, будят всех, потом выводят кого-то в наручниках с мешком на голове и забирают человека в плен", – рассказал мэр Мелитополя.

Будят всех именно для того, чтобы запугать жителей и заставить их перестать оказывать сопротивление, которое длится уже более 1,5 года.

Юрий Федоров об уничтожении оккупантов и терроре местного населения в Запорожье: смотрите видео

Россияне перемещают командные пункты и склады

Кроме того, на этой неделе на временно оккупированном Запорожье наблюдается тенденция, что враг начал переносить свои командные пункты и места базирования.

Несмотря на то, что россияне пытаются передислоцировать свои склады и живую силу, им это никак не поможет.

Мы знаем о нескольких новых группировках россиян на территории самой оккупированной Мелитопольщины. Все хорошо становится известно почти сразу,

– подчеркнул Федоров.

Все перемещения сразу узнают украинские спецслужбы. А потом эта информация удачно используется украинскими военными, чтобы врагов и их техники на нашей земле становилось все меньше.

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