Российские оккупанты прибегают к все более ужасным методам прессинга местного населения. Об этом 24 Каналу сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
Смотрите также "Апокалипсис был неплохой": как выглядит отель, где ликвидировали российского генерала Цокова
Новые методы террора на оккупированном Запорожье
За прошедшую неделю российская армия сократилась по меньшей мере на 2 генерала. И это только на Запорожском направлении. Так, недавно в Бердянске, городе, который оккупанты считали своим тылом, неожиданно что-то случилось в гостинице "Дюна". По странному стечению обстоятельств там как раз проживал генерал-лейтенант Олег Цоков.
Кроме того, генерал Иван Попов фактически бросил свое войско. Уже потом он начал ныть, что будто бы он ушел из-за недостаточного количества боеприпасов и беспорядков в армии.
Это свидетельствует о том, что уже высшее военное руководство России уезжает из временно оккупированного Запорожья. Кто выезжает, а кого вывозят.
– заметил Иван Федоров.
Это происходит в частности из-за того, что на временно оккупированных территориях большое сопротивление. Местные жители работают в кооперации со спецслужбами и военными.
Поэтому сегодня точность уничтожения российской мощи на территории Запорожской области является сверхбольшой. Однако, к сожалению, для местных это имеет определенные последствия.
"Сразу после взрывов (случаи ликвидации россиян – 24 Канал) начинается террор. На этой неделе враг начал очередной механизм прессинга: ночью приезжают в одну из многоэтажек, будят всех, потом выводят кого-то в наручниках с мешком на голове и забирают человека в плен", – рассказал мэр Мелитополя.
Будят всех именно для того, чтобы запугать жителей и заставить их перестать оказывать сопротивление, которое длится уже более 1,5 года.
Юрий Федоров об уничтожении оккупантов и терроре местного населения в Запорожье: смотрите видео
Россияне перемещают командные пункты и склады
Кроме того, на этой неделе на временно оккупированном Запорожье наблюдается тенденция, что враг начал переносить свои командные пункты и места базирования.
Несмотря на то, что россияне пытаются передислоцировать свои склады и живую силу, им это никак не поможет.
Мы знаем о нескольких новых группировках россиян на территории самой оккупированной Мелитопольщины. Все хорошо становится известно почти сразу,
– подчеркнул Федоров.
Все перемещения сразу узнают украинские спецслужбы. А потом эта информация удачно используется украинскими военными, чтобы врагов и их техники на нашей земле становилось все меньше.
"Хлопок" преследует россиян в Запорожье: что известно
- Неспокойно для оккупантов было в Токмаке 13 июля. В результате точного удара был уничтожен завод и не менее 200 захватчиков, в том числе вражеский "комендант".
- В ночь на 11 июля взрыв прогремел в районе бердянского отеля "Дюна". Там долгое время жило русское военное руководство. Никуда оттуда уже не переедет генерал Олег Цоков, которого удалось ликвидировать в результате удара ракетами Storm Shadow.
- Из-за постоянного давления украинских военных россияне в Крыму начали готовить резервы, чтобы потом перебросить их на Запорожское направление. Однако неудача их постигла и здесь. ВСУ разбили резервы, которые уже двинулись через Скадовск в Токмак. Количество ликвидированных оккупантов превысило сотню, а раненых даже трудно сосчитать.