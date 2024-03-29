В статье идентифицировали руководителей этих незаконных структур ЖКХ, ведь они способствуют оккупационной власти. Некоторые из них внесены в базу “Миротворца” и Evocation.

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Кто работает на врага в Запорожской области

По мнению авторов статьи, вопрос функционирования этих ресурсоснабжающих предприятий имеет две стороны. Проанализировав деятельность названных руководителей, можно убедиться в их идейности и сознательном сотрудничестве с российскими оккупантами. Это подпадает под статьи коллаборационизма и содействию врагам. С другой стороны, понимаем, что есть необходимость обеспечивать работу системы ЖКХ для поддержки людей, которые не выехали с временно оккупированных территорий и ждут возвращения Украины,

– говорится в материале.

Авторы статьи не исключили: часть рядовых работников предприятий может просто заботиться о функционировании систем. Они должны сохранить коммуникации и передать их законной украинской власти. И все же надо провести расследование.

"Коммунальные предприятия, о которых далее пойдет речь, фактически являются дублями местных украинских организаций. После оккупации в 2022 году фейковая администрация осуществила их перерегистрацию по российскому законодательству", – объясняют специалисты.

Кого разоблачили осинтеры:

Юрий Петрович Онищук – директор непризнанного МУП "Водоканал-Мелитополь" во временно оккупированном Мелитополе. После псевдовыборов на временно оккупированных территориях в сентябре 2023 года он стал лидером партии "Справедливая Россия" в Запорожской области ;

; Олег Олегович Петров – директор непризнанного КП "Бердянскводоканал" во временно оккупированном Бердянске;

Владимир Александрович Брус – директор непризнанного КП "Тепловодоканал" ЭГС во временно оккупированном Энергодаре. В сентябре 2023 года баллотировался в депутаты самопровозглашенного Энергодарского горсовета ;

; Владимир Николаевич Кучер – директор непризнанного МУП "Райкомунсервис" во временно оккупированной Акимовке;

Ольга Сергеевна Сироштан – директор непризнанного КП "Компос" во временно оккупированном Бердянске;

Мария Захаровна Саклакова – директор непризнанного КП "Андровский селькоммунхоз" во временно оккупированном Бердянске. Женщина участвовала в псевдовыборах в сентябре 2023 года в Бердянский совет и активно продвигает политику "Единой России" на временно оккупированных территориях Запорожья ;

; Юрий Николаевич Мигуля – директор непризнанного КП "Андреевское ЖПГ" во временно оккупированном пгт Андреевка;

Юрий Николаевич Бохан – директор непризнанного КУП "Васильевка водоканал" во временно оккупированной Васильевке;

Алексей Васильевич Приходько – директор непризнанного КП "Добробут Балки" в оккупированном селе Балки Васильевского района;

Александр Николаевич Лосев – директор непризнанного КП "Днепрорудненские теплосети" в оккупированном Днепрорудном;

Константин Александрович Чебукин – директор непризнанного МУП "Водоканал" временно оккупированного села Каменка-Днепровская;

Андрей Юльевич Синоренко – директор непризнанного МУП "Великобелозерское коммунальное хозяйство" оккупированного Каменка-Днепровского района;

Валерий Васильевич Литовка – директор непризнанного КП "Заветное" оккупированного Каменка-Днепровского района;

Анатолий Анатольевич Боровик – директор непризнанного КП "Куйбышевский водоканал" во временно оккупированном Бильмаке (бывшем Куйбышево);

Сергей Викторович Цыганчук – директор непризнанного МУП "Розовский цех водоснабжения" в оккупированной Розовке. В сентябре 2023 года участвовал в псевдовыборах на территории Запорожской области ;

; Любовь Николаевна Шевченко – директор непризнанного МП "Михайловский коммунхоз" временно оккупированной Михайловки. Участвовала в псевдовыборах в сентябре 2023 года в окружной совет депутатов .

. Андрей Иванович Шашко – директор непризнанного КП "Горводоканал" во временно оккупированных Пологах;

Виталий Владимирович Кононов – директор непризнанного КП "Чистый город Приморск" во временно оккупированной Бердянской ВГА. Был кандидатом в сентябре 2023 года во время псевдовыборов на ВОТ ;

; Александр Анатольевич Шутов – директор непризнанного КП "Венеция" в оккупированном Токмаке;

Наталья Ивановна Лисовая (Пинчук) – директор непризнанного КП "Горводоканал" во временно оккупированном Токмаке;

Юрий Александрович Салогуб – директор непризнанного КП "Мечта" Черниговской ВГА (КП "ПУЖКХ") оккупированного пгт Черниговка;

Олег Валентинович Квач – директор непризнанного ГУП "Мелитопольгаз" оккупированного Мелитополя;

Эдуард Викторович Арматов – директор непризнанного ГУП ЗО "ТАВРИЯ-ЭНЕРГО" во временно оккупированном Мелитополе;

Антон Геннадьевич Трухин – директор непризнанного МУП "ЧИСТОТА" оккупированного Мелитополя;

Андрей Сергеевич Хрущ – директор непризнанного МУП "ЖИЛЛОМАССИВ" оккупированного Мелитополя.

Движение сопротивления: последние новости

На оккупированных территориях успешно работают партизаны. Например, 27 марта стало взрывным днем для Бердянска, Мелитополя и Мариуполя – там одновременно прогремели взрывы. Перед тем сообщали, что партизаны обнаружили важное расположение оккупантов.

А в Крыму "Атэш" следит за тем, как россияне пытаются обезопасить бухту Севастополя. После украинских ударов по кораблям "Ямал" и "Азов" командование Черноморского флота перекрывает ход катеров и выставляет новые заграждения на морском входе в бухту.

В то же время Россия хочет дискредитировать украинское подполье и готовит провокации. Среди них могут быть даже теракты, подробно о планах врага – здесь.