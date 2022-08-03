Захваченная россией Запорожская АЭС "полностью вышла из-под контроля", – МАГАТЭ

В МАГАТЭ сделали громкое заявление по поводу Запорожской АЭС, которая оккупирована российскими войсками и полностью контролируется россией. Украине грозит еще один ядерный взрыв.

После месяцев громких и вопиющих призывов "Энергоатома", Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сделал заявление по поводу Запорожской АЭС, из которой россияне сделали военную базу.

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МАГАТЭ хочет посетить ЗАЭС

Рафаэль Гросси сказал, что с каждым днем ситуация на АЭС в Энергодаре становится все более опасной и призвал россию и Украину разрешить посещение комплекса экспертами для предотвращения ядерной аварии.

Все принципы ядерной безопасности были нарушены. На карту поставлено очень серьезное, очень серьезное и опасное дело,

– сказал Гросси.

Он заявил, что МАГАТЭ уже давно хочет посетить ЗАЭС, но обе стороны (Украина и россия) хотят, чтобы международная миссия отправлялась из разных мест. Кроме этого, Гросси отметил, что ему и его команде нужна защита и срочное сотрудничество россии и Украины. В противном случае катастрофа Чернобыльской АЭС может повториться.

Гендиректор МАГАТЭ также отметил, что в настоящее время Запорожская АЭС контролируется россией, но на ней до сих пор работает украинский персонал, "что приводит к конфликтам и предполагаемому насилию". Также он сказал, что МАГАТЭ имеет некоторую связь с персоналом, но она "неисправна" и "неоднородна".

При этом цепочка поставки оборудования и запасных частей на завод прервана, поэтому МАГАТЭ не уверено, что станция получает все, что ей нужно.

Также экспертов МАГАТЭ беспокоят боевые действия, проходившие рядом со станцией в начале полномасштабного вторжения.

Когда вы соберете это вместе, у вас будет список вещей, которые никогда не должны происходить ни на одном ядерном объекте,

– добавил Гросси.

Он подчеркнул, что МАГАТЭ необходимо отправиться в Запорожье для выяснения фактов того, что там происходит на самом деле, провести инспекцию и ремонт, а также "для предотвращения ядерной аварии".

Что происходит на ЗАЭС

россияне сосредоточили на ЗАЭС большое количество военной техники и боекомплектов. Они знают, что могут свободно вести оттуда обстрелы, ведь ответного удара не получат. Любой снаряд, который затронет энергоблок, может привести к катастрофическим последствиям. В частности, 16 июля россияне установили на АЭС ракетные комплексы, из которых ведут огонь.

Также россияне вывезли в неизвестном направлении трех сотрудников Запорожской АЭС – заместителя начальника цеха дезактивации по эксплуатации и обращению с радиоактивными отходами Сергея Пихтина, мастера цеха дезактивации Елену Рябцеву и начальника службы охраны окружающей среды ЗАЭС Игоря Квашнина . Где он и в каком состоянии – тоже до сих пор не известно.

– заместителя начальника цеха дезактивации по эксплуатации и обращению с радиоактивными отходами мастера цеха дезактивации и начальника службы охраны окружающей среды ЗАЭС . Где он и в каком состоянии – тоже до сих пор не известно. Известно, что российские военные проникли на "грязную" эстакаду и в радиационную зону блока №2. Впоследствии оказалось, в машинных залах на 1-м, 2-м и 3-м энергоблоках ЗАЭС оккупанты хотят разместить военный арсенал. Так вражеская армия хочет уберечь свое вооружение от возможных ударов ВСУ.

Важно – в оккупированном Энергодаре были слышны взрывы: смотрите видео